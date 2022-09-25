Paris Hilton Versace defilesinde

Ömrü boyunca pembe rengine sevdalı olmasıyla bilinen Paris Hilton, kendisiyle özdeşleşmiş bir görünüşle Versace'nin Milano'daki podyumunda yürüyerek defilenin kapanışını yaptı.
Sosyetik reality show yıldızı, podyumda Bella ve Gigi Hadid ile Emily Ratajkowski gibi süper modellere katılarak hayranlarını şaşırttı.
Independent'in haberine göre, 41 yaşındaki Hilton, parıltılı pembe mini elbisesiyle beraber parmaksız eldivenler, pembe bir düğün duvağı ve pembe sivri topuklu stilettolarla podyumda yürüdü.
Hilton'un podyumda giydiği ışıltılı degaje yaka elbise, 21. yaş günü kutlamalarında giydiği gümüş rengi elbiseyi andırıyordu.
Bu arada duvak, Hilton'un Kasım 2021'de Carter Reum'le yaptığı düğüne bir selam gibi görünüyordu.
Hilton, risk sermayedarıyla yaptığı "masal düğünü"nde en az 6 özel tasarım elbise giyerken bunların arasında Alice + Olivia'nın seksi pembe bir duvakla tamamlanan fosforlu pembe elbisesi de bulunuyordu.
Hilton'un giydiği hepsi de beyaz olan diğer gelinlikleri, Oscar de la Renta, Galia Lahav ve Pamella Roland gibi lüks üretim yapan tasarımcıların imzasını taşıyordu.
Hayranları Cooking With Paris programının yıldızına hızlıca övgüler yağdırırken, bunlar arasında pek çok kişi Hilton'un popüler Barbiecore estetiğindeki podyum görünümünü "ikonik" diye nitelendirdi.
Bir kişi şöyle yazdı:
"Nihai Versace Barbie, Paris Hilton'dur."
Bir diğeri şunları ekledi:
"Paris Hilton'un Versace için parıltılı pembe bir elbiseyle yürümesi sansasyoneldi. Bunu mümkün kıldığı için Donatella'ya [Versace] teşekkürler."
Donatella ve Hilton, en son haziran ayında Britney Spears'ın Sam Asghari ile düğününde birlikte görüntülenmişti. Her ikisi de Los Angeles'taki özel törenin konuklarıydı.
Sosyetik isimle tasarımcı, 9 Haziran'da 6 yıllık sevgilisiyle evlenen Spears'ın eski arkadaşları.
Cuma günü (23 Eylül) Milano'daki Versace şovu sırasında ön sırada oturanlar arasında Hilton'un kardeşi Nicky'le birlikte Vanessa Hudgens, Ashley Graham, Alessandra Ambrosio ve Chloe Cherry de bulunuyordu.
Emily Ratajkowski
Irina Shayk
Gigi Hadid
Adut Akech
Bella Hadid