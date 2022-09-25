Paris Hilton Versace defilesinde

Bu arada duvak, Hilton'un Kasım 2021'de Carter Reum'le yaptığı düğüne bir selam gibi görünüyordu.

Hilton, risk sermayedarıyla yaptığı "masal düğünü"nde en az 6 özel tasarım elbise giyerken bunların arasında Alice + Olivia'nın seksi pembe bir duvakla tamamlanan fosforlu pembe elbisesi de bulunuyordu.

Hilton'un giydiği hepsi de beyaz olan diğer gelinlikleri, Oscar de la Renta, Galia Lahav ve Pamella Roland gibi lüks üretim yapan tasarımcıların imzasını taşıyordu.