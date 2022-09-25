Paris Hilton Versace defilesinde

Paris Hilton, kendisiyle özdeşleşen şeker pembesi renkte elbiseyle Versace'nin Milano'daki podyumunda yürüyerek defilenin kapanışını yaptı. Taktığı duvakla, Kasım 2021'de Carter Reum'le yaptığı düğüne bir selam gönderdi.

Paris Hilton Versace defilesinde - 1

Ömrü boyunca pembe rengine sevdalı olmasıyla bilinen Paris Hilton, kendisiyle özdeşleşmiş bir görünüşle Versace'nin Milano'daki podyumunda yürüyerek defilenin kapanışını yaptı.

Sosyetik reality show yıldızı, podyumda Bella ve Gigi Hadid ile Emily Ratajkowski gibi süper modellere katılarak hayranlarını şaşırttı.

Independent'in haberine göre, 41 yaşındaki Hilton, parıltılı pembe mini elbisesiyle beraber parmaksız eldivenler, pembe bir düğün duvağı ve pembe sivri topuklu stilettolarla podyumda yürüdü.

Hilton'un podyumda giydiği ışıltılı degaje yaka elbise, 21. yaş günü kutlamalarında giydiği gümüş rengi elbiseyi andırıyordu.

Paris Hilton Versace defilesinde - 2

Bu arada duvak, Hilton'un Kasım 2021'de Carter Reum'le yaptığı düğüne bir selam gibi görünüyordu.

Hilton, risk sermayedarıyla yaptığı "masal düğünü"nde en az 6 özel tasarım elbise giyerken bunların arasında Alice + Olivia'nın seksi pembe bir duvakla tamamlanan fosforlu pembe elbisesi de bulunuyordu.

Hilton'un giydiği hepsi de beyaz olan diğer gelinlikleri, Oscar de la Renta, Galia Lahav ve Pamella Roland gibi lüks üretim yapan tasarımcıların imzasını taşıyordu.

Paris Hilton Versace defilesinde - 3

"İKONİK" PARIS

Hayranları Cooking With Paris programının yıldızına hızlıca övgüler yağdırırken, bunlar arasında pek çok kişi Hilton'un popüler Barbiecore estetiğindeki podyum görünümünü "ikonik" diye nitelendirdi.

Bir kişi şöyle yazdı:

"Nihai Versace Barbie, Paris Hilton'dur."

Bir diğeri şunları ekledi:

"Paris Hilton'un Versace için parıltılı pembe bir elbiseyle yürümesi sansasyoneldi. Bunu mümkün kıldığı için Donatella'ya [Versace] teşekkürler."

Paris Hilton Versace defilesinde - 4

Donatella ve Hilton, en son haziran ayında Britney Spears'ın Sam Asghari ile düğününde birlikte görüntülenmişti. Her ikisi de Los Angeles'taki özel törenin konuklarıydı.

Sosyetik isimle tasarımcı, 9 Haziran'da 6 yıllık sevgilisiyle evlenen Spears'ın eski arkadaşları.

Paris Hilton Versace defilesinde - 5

Cuma günü (23 Eylül) Milano'daki Versace şovu sırasında ön sırada oturanlar arasında Hilton'un kardeşi Nicky'le birlikte Vanessa Hudgens, Ashley Graham, Alessandra Ambrosio ve Chloe Cherry de bulunuyordu.

Paris Hilton Versace defilesinde - 6

VERSACE DEFİLESİNDEN YANSIYANLAR

Emily Ratajkowski

Paris Hilton Versace defilesinde - 7

Irina Shayk

Paris Hilton Versace defilesinde - 8

Gigi Hadid

Paris Hilton Versace defilesinde - 9

Adut Akech

Paris Hilton Versace defilesinde - 10

Bella Hadid

N-LIFE HABERLERİ

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