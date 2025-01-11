Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez

"Birçok insan her şeyini kaybetti. Bu da sadece duvarlar ve çatılardan ibaret değil. Bu evleri yuva yapan anılar, eski fotoğraflar, hayatımızın yeri doldurulamayacak parçaları..." diyen Paris Hilton, sözlerine şöyle devam etti:



"Sevdiklerim, bebeklerim ve evcil hayvanlarım güvende. Bu en önemli şey ve ben bunlara sahip olduğum için minnettarım" diyerek ifade etti bu konudaki duygularını. Bu acıyla mücadele eden herkes bilsin... Yalnız değilsiniz... Bu olayda birlikteyiz. Yeniden inşa edeceğiz ve iyileşeceğiz. Eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız."