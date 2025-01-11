Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrini alevler sardı. Henüz kontrol altına alınamayan yangın sürerken; birçok ünlünün malikanesi ise kül oldu. Bu ünlü isimlerden biri olan Paris Hilton da yanan evinin son halini takipçileriyle paylaştı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınları sürüyor.
Henüz kontrol altına alınamayan yangınlarda birçok ünlü ismin milyon dolarlık malikaneleri de yandı.