Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrini alevler sardı. Henüz kontrol altına alınamayan yangın sürerken; birçok ünlünün malikanesi ise kül oldu. Bu ünlü isimlerden biri olan Paris Hilton da yanan evinin son halini takipçileriyle paylaştı.

Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınları sürüyor.

Henüz kontrol altına alınamayan yangınlarda birçok ünlü ismin milyon dolarlık malikaneleri de yandı.

N-LIFE HABERLERİ

Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez - 2

Bu isimlerden biri olan Paris Hilton, yangından etkilenen evinin geldiği son hali paylaştı.

Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez - 3

Malibu'daki evinin bulunduğu bölgede yangın kontrol altına alındıktan sonra ziyarete giden Paris Hilton, yangınla mücadele eden ekiplere de teşekkürlerini sundu.

Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez - 4

"BURASI HAYALLER KURDUĞUM YERDİ"

Evinden arta kalan yıkıntıyı kendi gözleriyle gören ünlü isim, paylaşımında "Burada bir zamanlar evim olan bu yerde dururken hissettiğim kalp kırıklığını anlatmaya kelimeler yetmez. Burası benim sadece yaşadığım yer değildi. Burası hayaller kurduğum, kahkahalar attığım ve bir aile olarak en güzel anıları biriktirdiğim yerdi" dedi.

Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez - 5

Evinin yıkıntıları arasında gezinirken takipçilerini bilgilendiren Hilton, Burası Phoenix'in küçük elleriyle, sonsuza kadar saklayacağım sanat eserlerini yarattığı yerdi. Sevginin ve hayatın her köşeyi doldurduğu yerdi. Burayı küle dönmüş bir halde görmek kelimelerle anlatılamayacak kadar yıkıcı" dedi.

Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez - 6

"Birçok insan her şeyini kaybetti. Bu da sadece duvarlar ve çatılardan ibaret değil. Bu evleri yuva yapan anılar, eski fotoğraflar, hayatımızın yeri doldurulamayacak parçaları..." diyen Paris Hilton, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevdiklerim, bebeklerim ve evcil hayvanlarım güvende. Bu en önemli şey ve ben bunlara sahip olduğum için minnettarım" diyerek ifade etti bu konudaki duygularını. Bu acıyla mücadele eden herkes bilsin... Yalnız değilsiniz... Bu olayda birlikteyiz. Yeniden inşa edeceğiz ve iyileşeceğiz. Eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız."

Paris Hilton'un evi Los Angeles yangınında küle döndü: Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez - 7

LOS ANGELES YANGININDA EVİNİ KAYBEDEN ÜNLÜLER

7 Ocak'ta başlayan ve hızla yayılan yangında evleri zarar gören ve tahliye olmak zorunda olan ünlü isimler ise şu şekilde;

Leighton Meester ve Adam Brody,
Anna Faris,
Ricki Lake,
Cary Elwes,
Cameron Mathison,
Spencer Pratt,
Heidi Montag,
James Woods,
Bella Hadid,
Eugine Levy
Diane Warren,
Maria Shriver 

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