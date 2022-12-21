Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim

İngiliz müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden John Lennon, 1980’de New York’ta vurularak öldürüldü.
Olaydan 42 yıl sonra grup arkadaşı Paul McCartney, müzisyenin ölümünden hemen sonraki dönemi ve kendisini 'Here Today' adlı şarkısını yazmaya iten durumu anlattı.
Rolling Stone'a göre; Paul McCartney, verdiği son röportajda John Lennon’un ölümünün ardından onun hakkında konuşamadığını söyledi.
Şimdilerde 80 yaşında olan ünlü isim, "Televizyona çıkıp John’un benim için ne ifade ettiğini söyleyemezdim" dedi.
McCartney, sözlerine; "John öldüğünde çok zordu. Beni o kadar çok etkiledi ki, bunun hakkında gerçekten konuşamadım. Ölüm haberini aldığımız gün stüdyodan eve geldiğimizi hatırlıyorum" diye devam etti.
Ünlü isim, "Televizyonu açıp insanların ‘Eh, John Lennon buydu’, ‘Onunla tanıştığımı hatırlıyorum’ dediğini görünce bilmiyorum, yapabilirim gibi geldi. Ama olmadı. Televizyona çıkıp John’un benim için ne ifade ettiğini söyleyemezdim. Çok derindi. Bu çok fazla. Bunu kelimelere dökemedim" şeklinde konuştu.
Ancak McCartney, sonrasında hissettiklerini şarkıya aktarmanın bir yolunu buldu. Ve 1982 tarihli Tug of War albümünde yer alan Lennon’ın ölümü hakkında 'Here Today'i yayınladı.
McCartney şarkıyla ilgili de "Kayıt stüdyomdaydım ve üst katta sadece birkaç küçük boş oda vardı. Bir oda buldum ve gitarımla bir köşedeki ahşap zemine oturdum, ‘Here Today’in açılış akorlarını çalmaya başladım" ifadelerini kullandı.
John Lennon, ölmeden saatler önce tanıştığı ve imza verdiği ABD'li Mark David Chapman tarafından katledildi.
Chapman, Lennon’ı beş kurşunla sırtından vurdu ve Lennon’un saat 23.15’te hastaneye vardığında öldüğü açıklandı.
Bugün hala cezaevinde olan Chapman, polis onu tutuklayana kadar olay mahallinde kaldı. 12 kez şartlı tahliye talebi reddedildi.