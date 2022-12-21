Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim

"BUNU KELİMELERE DÖKEMEDİM"

Ünlü isim, "Televizyonu açıp insanların ‘Eh, John Lennon buydu’, ‘Onunla tanıştığımı hatırlıyorum’ dediğini görünce bilmiyorum, yapabilirim gibi geldi. Ama olmadı. Televizyona çıkıp John’un benim için ne ifade ettiğini söyleyemezdim. Çok derindi. Bu çok fazla. Bunu kelimelere dökemedim" şeklinde konuştu.