Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim

Efsane müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden John Lennon'un ölümü grup arkadaşlarını da şaşırtmıştı. Paul McCartney, olayın üzerinden 42 yıl sonra o dönem neler hissettiğini anlattı.

Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim - 1

İngiliz müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden John Lennon, 1980’de New York’ta vurularak öldürüldü.

Olaydan 42 yıl sonra grup arkadaşı Paul McCartney, müzisyenin ölümünden hemen sonraki dönemi ve kendisini 'Here Today' adlı şarkısını yazmaya iten durumu anlattı.

Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim - 2

Rolling Stone'a göre; Paul McCartney, verdiği son röportajda John Lennon’un ölümünün ardından onun hakkında konuşamadığını söyledi. 

Şimdilerde 80 yaşında olan ünlü isim, "Televizyona çıkıp John’un benim için ne ifade ettiğini söyleyemezdim" dedi.

Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim - 3

"JOHN'UN ÖLÜMÜ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

McCartney, sözlerine; "John öldüğünde çok zordu. Beni o kadar çok etkiledi ki, bunun hakkında gerçekten konuşamadım. Ölüm haberini aldığımız gün stüdyodan eve geldiğimizi hatırlıyorum" diye devam etti.

Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim - 4

"BUNU KELİMELERE DÖKEMEDİM"

Ünlü isim, "Televizyonu açıp insanların ‘Eh, John Lennon buydu’, ‘Onunla tanıştığımı hatırlıyorum’ dediğini görünce bilmiyorum, yapabilirim gibi geldi. Ama olmadı. Televizyona çıkıp John’un benim için ne ifade ettiğini söyleyemezdim. Çok derindi. Bu çok fazla. Bunu kelimelere dökemedim" şeklinde konuştu.

Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim - 5

HİSSETTİKLERİNİ ŞARKIYA AKTARDI

Ancak McCartney, sonrasında hissettiklerini şarkıya aktarmanın bir yolunu buldu. Ve 1982 tarihli Tug of War albümünde yer alan Lennon’ın ölümü hakkında 'Here Today'i yayınladı.

Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim - 6

McCartney şarkıyla ilgili de "Kayıt stüdyomdaydım ve üst katta sadece birkaç küçük boş oda vardı. Bir oda buldum ve gitarımla bir köşedeki ahşap zemine oturdum, ‘Here Today’in açılış akorlarını çalmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Paul McCartney: John Lennon'un benim için ne ifade ettiğini söyleyemedim - 7

JOHN LENNON'UN ÖLÜMÜ

John Lennon, ölmeden saatler önce tanıştığı ve imza verdiği ABD'li Mark David Chapman tarafından katledildi.

Chapman, Lennon’ı beş kurşunla sırtından vurdu ve Lennon’un saat 23.15’te hastaneye vardığında öldüğü açıklandı.

Bugün hala cezaevinde olan Chapman, polis onu tutuklayana kadar olay mahallinde kaldı. 12 kez şartlı tahliye talebi reddedildi.

N-LIFE HABERLERİ

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