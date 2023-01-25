Paul Mescal'ın ilk Oscar adaylığı hatırası

AFTERSUN FİLMİNİN KONUSU

Yönetmen koltuğunda Charlotte Wells'in oturduğu Aftersun filminin çekimleri Fethiye Ölüdeniz'de yapıldı.

Başrollerini Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall ile Paul Mescal'ın paylaştığı film, boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan bir Sophie adında bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor.