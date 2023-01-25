Paul Mescal'ın ilk Oscar adaylığı hatırası

'Aftersun' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar'a aday gösterilen Paul Mescal, adaylığını kutladı. Mescal'in verdiği pozu Anjana Vasan paylaştı.

Paul Mescal'ın ilk Oscar adaylığı hatırası - 1

'Normal People' ile şöhreti yakalayan ve bu dizideki rolüyle 72. Primetime Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Paul Mescal, Fethiye Ölüdeniz'de çekilen 'Aftersun' filmiyle Oscar'a aday oldu.

Paul Mescal'ın ilk Oscar adaylığı hatırası - 2

ADAYLIK SONRASI POZ VERDİ

95. Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde ilk kez yarışacak olan Mescal, adaylığını kutladı.

Paul Mescal'ın ilk Oscar adaylığı hatırası - 3

Oscar adaylığı sonrası siyah-beyaz bir poz veren Paul Mescal'in fotoğrafını Anjana Vasan paylaştı. Ünlü ismin, mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Paul Mescal'ın ilk Oscar adaylığı hatırası - 4

AFTERSUN FİLMİNİN KONUSU

Yönetmen koltuğunda Charlotte Wells'in oturduğu Aftersun filminin çekimleri Fethiye Ölüdeniz'de yapıldı.

Başrollerini Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall ile Paul Mescal'ın paylaştığı film, boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan bir Sophie adında bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor.

Paul Mescal'ın ilk Oscar adaylığı hatırası - 5

GLADYATÖR'ÜN DEVAM FİLMİNDE BAŞROL OYNAYACAK

Öte yandan Gladyatör'ün devam filmini çekmek için harekete geçen Ridley Scott, geçtiğimiz haftalarda kast çalışmalarına başladı.

Paul Mescal'ın ilk Oscar adaylığı hatırası - 6

Commodus’un yeğeni Lucius’un hikayesini konu edecek filmde, 26 yaşındaki Paul Mescal'ın başrol oynacağı iddia edildi.

N-LIFE HABERLERİ

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