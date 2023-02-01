Paul Rudd'un gençlik sırları

"EN ÖNEMLİSİ UYKU"

Birçok insanın kendisinden diyet ve egzersiz listesi istediğini söyleyen aktör, her gün kardiyo yapmak ve haftada üç gün ağırlık kaldırmanın çok önemli olduğunu, ama en önemli şeyin uyku olduğunu kaydetti.