Paul Rudd'un gençlik sırları

People dergisi tarafından "2021'in Yaşayan En Seksi Erkeği” seçilen Paul Rudd, gençlik sırlarını anlattı.
Men’s Health dergisine röportaj veren ünlü isim, genç görünmek için en önemli şeyin günde 8 saat uyumak olduğunu belirtti.
'Ant-Man', 'Fırlama Kızlar' ve 'Friends' adlı yapımlarda aldığı rollerle tanınan Paul Rudd, diğer unsurları da beslenme, ağırlık kaldırma ve kardiyo olarak sıraladı.
Birçok insanın kendisinden diyet ve egzersiz listesi istediğini söyleyen aktör, her gün kardiyo yapmak ve haftada üç gün ağırlık kaldırmanın çok önemli olduğunu, ama en önemli şeyin uyku olduğunu kaydetti.
Güne kahveyle ve aç karnına kardiyo yaparak başladığını belirten Rudd, her gün yumurta yediğini, somonu masasından eksik etmediğini anlattı.
Öte yandan Paul Rudd, daha önce verdiği bir röportajda kariyerinin başında arkadaşıyla birlikte Los Angeles'ta harabe bir evde nasıl yaşadığını açıklamıştı. O dönemde kendi dairesini tutacak kadar parası olmayan Rudd, mutfağında uyuduğu arkadaşının kendisini oyuncu seçmelerine götürdüğünü anlatmıştı.
Ünlü isim, "Hiç param yoktu. Birkaç arkadaşımla birlikte yaşıyordum. Arabam çok kötüydü, hep bozulurdu" demişti. Paul Rudd, kendi dairesini kiralayabilmek için yeteri kadar para biriktirdiğindeyse mobilya almaya gücünün yetmediğini ifade etmişti.
Rudd "Aslında çok fazla mobilyam yoktu. Ve çöp kutusunun yanında bir şilte buldum. Tatlı ve bedava bir yatak olduğunu düşündüm. Onu odama çıkardım ve sonra üzerinde uyudum. Ertesi sabah kırmızı yumrularla kaplı biçimde uyandım" demişti.