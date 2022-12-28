Paula Abdul'a Photoshop tepkisi

Paula Abdul'un sınır tanımayan gençleştirme müdahalesine takipçilerinden alaycı yorumlar geldi.

Bir takipçisi, "Hesap çalındı mı? Ben kimi görüyorum şu an?" diye sorarken, bir başkası, "Paula sen güzelsin. İnsanların seni tanıyamayacağı rötuşlara ihtiyacın yok" diye yazdı.



Sanatçıya ayrıca, "Paula biz senin gerçek yüzünü daha önce defalarca gördük, bu sen değilsin", "Kimi kandırıyorsun" gibi yorumlar yapıldı.