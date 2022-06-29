Pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell'e hapis cezası

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan, şu an 30’lu yaşlarda olan ve ismi açıklanmayan kadın tanık, 14 yaşındayken Epstein’in kendisini Donald Trump’ın Florida’daki malikanesine götürdüğünü öne sürdü. Epstein’in kendisini “Nasıl? İyi parça değil mi” deyip gülerek Trump’a gösterdiğini iddia eden tanık, Trump’ın kendisinin reşit olup olmadığını bilmediğini düşündüğünü söyledi.