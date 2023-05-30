Pedro Pascal'dan Game of Thrones hayranları itirafı: Gözlerim enfeksiyon kaptı

2011 ile 2019 arasında sekiz sezon yayınlanan ve tüm dünyada bir fenomene dönüşen "Game of Thrones" dizisinde Oberyn Martell karakterine hayat veren Pascal, dizideki meşhur ölüm sahnesinin pek çok hayranı tarafından fotoğraf çektirirken yeniden canlandırılması isteğiyle karşılaştığını anlattı.