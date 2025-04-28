Peker Açıkalın biyografisi: Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli, kimdir?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan oyuncu, eğitimi ardından Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında sahneye çıktı. Sanatçı ilk olarak 1989 yılında "Kim Bunlar?" dizisi ile ekrana geldi. Çiçek Taksi dizisindeki Ömer rolü ile adını duyuran Açıkalın, hemen sora Avrupa Yakası'nda Gaffru'a hayat verdi.

Ünlü oyuncu Mert ile Gert dizisinde yer aldı. Peker Açıkalın, Yahşi Cazibe dizi kadrosunda yera aldı. 2011'de Kadıköy'deki bir tartışmada kalp krizi geçirdi. 2024 yılında da beyin kanaması yaşamıştı.



Açıkalın, Çilem Açıkalın ile evlidir. Oyuncunun iki çocuğu bulunuyor.