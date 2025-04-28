Peker Açıkalın biyografisi: Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli, kimdir?
Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur karakteri ile milyonların ilgisini çeken Peker Açıkalın'ın son hali merak konusu. Ekranlardan bir süredir uzak kalan oyuncu, sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Peki, Peker Açıkalın aslen nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Peker Açıkalın, bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Ekmek Teknesi gibi dizilerde rol aldı. Birçok filmde de yer alan Açıkalın, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Şu sıralar sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İşte, Peker Açıkalın hayatı ve kariyeri...