Peker Açıkalın biyografisi: Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli, kimdir?

Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur karakteri ile milyonların ilgisini çeken Peker Açıkalın'ın son hali merak konusu. Ekranlardan bir süredir uzak kalan oyuncu, sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Peki, Peker Açıkalın aslen nereli, kaç yaşında?

Peker Açıkalın biyografisi: Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli, kimdir? - 1

Oyuncu Peker Açıkalın, bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Ekmek Teknesi gibi dizilerde rol aldı. Birçok filmde de yer alan Açıkalın, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Şu sıralar sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İşte, Peker Açıkalın hayatı ve kariyeri...

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Peker Açıkalın biyografisi: Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli, kimdir? - 2

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Açıkalın'ın baba tarafı Üsküp, anne tarafı ise Selanik göçmenidir. Ancak oyuncu İstanbul'da 1 Mart 1963 tarihinde dünyaya geldi.

Peker Açıkalın biyografisi: Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli, kimdir? - 3

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan oyuncu, eğitimi ardından Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında sahneye çıktı. Sanatçı ilk olarak 1989 yılında "Kim Bunlar?" dizisi ile ekrana geldi. Çiçek Taksi dizisindeki Ömer rolü ile adını duyuran Açıkalın, hemen sora Avrupa Yakası'nda Gaffru'a hayat verdi.

Ünlü oyuncu Mert ile Gert dizisinde yer aldı. Peker Açıkalın, Yahşi Cazibe dizi kadrosunda yera aldı. 2011'de Kadıköy'deki bir tartışmada kalp krizi geçirdi. 2024 yılında da beyin kanaması yaşamıştı.

Açıkalın, Çilem Açıkalın ile evlidir. Oyuncunun iki çocuğu bulunuyor.

Peker Açıkalın biyografisi: Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli, kimdir? - 4

DİZİ VE FİLMLERİ

Diziler

1989: Kim Bunlar
1991: İşte Onlar
1992: Deli Dolu
1994: Gülşen Abi
1995/1998/2000: Çiçek Taksi
2002: Ev Hali
2002-2005: Ekmek Teknesi
2006-2007: Avrupa Yakası
2007: Yalan Dünya
2008: Mert ile Gert
2010: Yahşi Cazibez
2012: Türk'ün Uzayla İmtihanı
2018: Ege'nin Hamsisi
2023: Başım Belada

Filmler
1999: Kara Kentin Çocukları
2002: Kolay Para
2003: Hababam Sınıfı Merhaba
2004: Hababam Sınıfı Askerde
2005: O Şimdi Mahkum
2005: Maskeli Beşler İntikam Peşinde
2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk
2006: Maskeli Beşler: Irak
2006: Amerikalılar Karadeniz'de 2
2008: Maskeli Beşler: Kıbrıs
2008: Destere
2009: Türkler Çıldırmış Olmalı
2014: Gülcemal
2014: Polis Akademisi Alaturka
2017: Vezir Parmağı
2018: Baba 1.5
2018: Karımı Gördünüz Mü?
2024: Türkler Çıldırmış Olmalı 2

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