Peker Açıkalın'dan yeni imaj: Son hali şaşırttı (Ünlülerin değişimi)
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın imaj değiştirdi. Saçlarını kazıtan ünlü isim, hayranlarını şaşırttı. Açıkalın imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Maskeli Beşler serisi ve Avrupa Yakası dizisindeki rolleriyle tanınan Peker Açıkalın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.