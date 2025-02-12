Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Akil'den manidar paylaşım geldi

2016 yılında dünyaevine giren ve Alin ile Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın sık sık boşanacağı iddia ediliyor. Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı da iddialar arasında. Ayrılık haberleri hakkında sessizliğini koruyan çiftten Pelin Akil, sosyal medya hesabında manidar bir paylaşımda bulundu.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Akil'den manidar paylaşım geldi - 1

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Akil'den manidar paylaşım geldi - 2

İKİZ KIZLARI BULUNUYOR

Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına almıştı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını vermişti.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Akil'den manidar paylaşım geldi - 3

Daha önce de ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftin, yine boşanacağı iddia edildi.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Akil'den manidar paylaşım geldi - 4

Ayrılık haberlerini her fırsatta yalanlayan çiftin bir süredir ayrı yaşadığı da iddialar arasında. Bu iddiaların ardından Pelin Akil, sosyal medya hesabında manidar bir paylaşımda bulundu.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Akil'den manidar paylaşım geldi - 5

Pelin Akil, arabada önce Ayşen’in "Neredesin" adlı şarkısını, ardından da Meltem Cumbul’un "Seninleyim" şarkısını seslendirdi.

Ünlü çiftten iddialarla ilgili henüz açıklama gelmedi.

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