Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Akil'den manidar paylaşım geldi
2016 yılında dünyaevine giren ve Alin ile Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın sık sık boşanacağı iddia ediliyor. Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı da iddialar arasında. Ayrılık haberleri hakkında sessizliğini koruyan çiftten Pelin Akil, sosyal medya hesabında manidar bir paylaşımda bulundu.
"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.