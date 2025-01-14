Pelin Akil'den radikal değişim (Ünlülerin değişimi)
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı "Diyar" karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pelin Akil imaj yeniledi. Akil, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Pelin Akil ile Anıl Altan son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.
Ayrılık iddialarını her seferinde yalanlayan ikilinin sosyal medya paylaşımları beğeni topluyor.