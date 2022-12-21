Pelin Karahan: Artık anne oldu çalışmaz dediler

Son dönemde estetiğin dozunu kaçıran oyuncuları eleştirdiği söylemlerle gündeme gelen oyuncu Pelin Karahan, sektöre olan kırgınlığını dile getirdi.
"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan oyuncu, "Sektöre neden kırıldınız" şeklindeki soru karşısında konuyla ilgili üzüntüsünü anlattı.
Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuğu bulunan Karahan, "Genel olarak sektöre ve sektördeki arkadaşlarıma kırıldım diyebilirim. Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Oyunculuk yapmana gerek yok', 'Artık anne oldu, çalışmaz', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm!" dedi.
Oyuncu "Ondan çok rahatsız oldum. Ben oyuncuyum. Evet çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim, sonra devam edeceğim. Bu nasıl bir algıdır; eşinin durumu iyi, ihtiyacı da yok" ifadelerini kullandı.
Karahan sözlerine "Ben çalışan bir kadınım, neye ihtiyacım yok? Kadınlar yapıyor, hemcinslerim yapıyor bunu! Seni böyle elemiş gibi görüyorlar. Bunu zaten erkek oyuncu yapmaz sana. O dönemden sonra zaten 'Kıbrıs' dizisine gittim. En zorunu seçtim, başka bir ülkede dizi çektim, herkes de gördü" diyerek devam etti.
Öte yandan Karahan, estetik açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
Yıldız, “Ufak dokunuşlarla bambaşka kadın olmayı ben de istemem. Oyunculara da yakıştıramıyorum. Kimin, neye ihtiyacı var bilmiyorum ama ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun. Bu bana ait bir şey, burayı doldurursam ve bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım” ifadelerini kullandı.