Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan övgüler

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile evli olan Bedri Güntay, eşinin oyunculuğunu çok beğendiğini dile getirdi.

Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan övgüler - 1

2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan son olarak Kirli Sepeti dizisindeki rolüyle gündeme gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan övgüler - 2

Bedri Güntay, eşinin yer aldığı projeler hakkında konuştu.

Muhabir Online'a konuşan Güntay, "Kavak Yelleri'ni sonradan izlemiş biri olarak oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Muhteşem Yüzyıl'daki oyunculuğunu da çok beğendim. En son Kirli Sepeti'ndeki kötü kadın karakterini de çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan övgüler - 3

Karahan ile iki çocuk sahibi olan Bedri Güntay "Bir oyuncunun her role girebilmesi önemli. Kendi içinde yaşatabilmesi önemli. Pelin, içine girdiği duyguyu yönetiyor, yaşatıyor" dedi.

Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan övgüler - 4

"EŞİME BİR KEZ DAHA AŞIK OLDUM"

"Kavak Yelleri'ni bir kez daha izledikten sonra eşime bir kez daha aşık oldum demişsiniz. Doğru mu?" sorusu üzerine Güntay "Doğru. İyi ki o zaman aşık olmamışım çünkü o zaman daha rekabetli bir dönem olabilirdi benim için. Tabii sonuçta bunların hepsi nasip. Bilemiyorsun" yanıtını verdi.

Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan övgüler - 5

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında konuşan oyuncu Pelin Karahan "Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı" ifadelerini kullanmıştı.

2 çocuk sahibi olan Karahan, "Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor" dedi.

Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan övgüler - 6

Karahan "Her şeyi annemle halletttiğim için hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Hep kendi paramı kazandım. Ama biri olunca erkeği ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Bunu unuttuğun zaman dengeler şaşıyor." diye konuştu.

Pelin Karahan sözlerine "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç" diye devam etti.

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