Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan övgüler

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında konuşan oyuncu Pelin Karahan "Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı" ifadelerini kullanmıştı.

2 çocuk sahibi olan Karahan, "Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor" dedi.