Pelin Karahan'ın itirafı şaşırttı: Yan masamızdaki kız kocama mesaj attı
Son olarak Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı adlı filmde rol alan oyuncu Pelin Karahan, konuk olduğu programda; eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla gittikleri bir restoranda başından geçen ilginç bir olayı anlattı.
Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan'ın 2014 yılından bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu evliliği sürüyor.
Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu olan Pelin Karahan, Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk oldu. Hakkındaki estetik iddialarına yanıt veren ünlü isim, eşine gelen mesajı da açıkladı.