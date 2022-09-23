Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi

Mersin'de dünyaya gelen Hande Macit, 12 yıl önce üniversite öğrenimi için Hollanda'ya gitti.
Rotterdam kentinde eğitim alan Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı.
Almanya Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ve Mersinli Hande Macit bu eğlencede başlattıkları ilişkiyi ilerletti. İkili geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.
Veliaht prens ile hayatını birleştiren Hande Macit, böylece Mecklenburg Düklüğünde 'düşes' unvanı aldı.
Mutlu olduğunu açıklayan Macit, "Hayatımda çok büyük bir değişim olmadı" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.