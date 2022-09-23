Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi

Mersinli Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenmesinin ardından 'düşes' unvanını aldı.

Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi - 1

Mersin'de dünyaya gelen Hande Macit, 12 yıl önce üniversite öğrenimi için Hollanda'ya gitti.

Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi - 2

Rotterdam kentinde eğitim alan Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı.

Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi - 3

Almanya Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ve Mersinli Hande Macit bu eğlencede başlattıkları ilişkiyi ilerletti. İkili geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi - 4

Veliaht prens ile hayatını birleştiren Hande Macit, böylece Mecklenburg Düklüğünde 'düşes' unvanı aldı.

Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi - 5

Mutlu olduğunu açıklayan Macit, "Hayatımda çok büyük bir değişim olmadı" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

N-LIFE HABERLERİ

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