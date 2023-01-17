Perihan Savaş'tan kına gecesinde gelini Melis Ketenci'ye altın

Oyuncu Perihan Savaş, 1987'de kendisi gibi oyuncu Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, bu evliliğinden Savaş adında bir oğlu olmuştu. Ancak Yılmaz Zafer, 1995'te geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmişti.