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Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı

Haberler | 09.08.2022 - 08:19

Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan ayrılmasını kutladı. West, Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete fotoğrafı yayınladı.

Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı - 1

iile geçtiğimiz yıllarda ayrılan , Kardashian'ın Pete Davidson ile ayrılığını kutladı.


Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı - 2

West, sahte bir New York Times sayfasıyla Davidson’ın 28 yaşında öldüğünü yazan görseli paylaştı.


Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı - 3

West, Kardashian'la ayrılığın ardından mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini vurgulamıştı.


Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı - 4

Kardashian’ın, Davidson ile ayrılmasından sonra Kanye West ile yeniden bir araya geldiği de iddia edildi.


Pete Davidson ve Kim Kardashian ayrıldı Kanye West kutladı - 5

Ancak çifte yakın bir kaynak, ikilinin boşanma sürecini tamamlamak için işlemlere devam ettiğini belirtiyor.

N-LIFE HABERLERİ

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