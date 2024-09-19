Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı"
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken ünlü isimler destekledikleri adaylara dair açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Demokrat Aday Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından ülkede "Oyları düşürdü mü?" tartışması başlamıştı. Adaylarını açıklayan isimlere şarkıcı Pharrell Williams'tan tepki geldi. Ünlülerin ortaya çıkıp kime oy verilmesi gerektiğini söylemesinden rahatsız olduğunu belirten şarkıcı,"Size soran olmadı" ifadelerini kullandı.
Amerikalı prodüktör ve Pharrell Williams Hollywood Reporter'a verdiği röportajda ünlü isimlerin seçim adaylarını açıklamalarına tepki gösterdi.