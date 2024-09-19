Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı"

"HAYATINIZ BUNA BAĞLI"

Son olarak sarkıcı Billie Eilish ile ağabeyi Finneas, Kamala Harris'i cumhurbaşkanı olarak desteklediklerini açıkladı. Grammy ve Oscar ödüllü ikili, Instagram'da paylaştıkları ortak video gönderisinde, takipçilerini oy kullanmaya teşvik etti.



Eilish, "Kamala Harris ve Tim Walz'a oy veriyoruz" dedi. Finneas ise "Aşırılık yanlısı olanların hayatlarımızı, özgürlüklerimizi ve geleceğimizi kontrol etmesine izin veremeyiz. Onları ve tehlikeli 'Proje 2025' gündemini durdurmanın tek yolu Kamala Harris'e oy vermek ve onu seçmektir" diye ekledi.



Eilish, "Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin, çünkü öyle" diyerek sözlerini tamamladı.