Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı"

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken ünlü isimler destekledikleri adaylara dair açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Demokrat Aday Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından ülkede "Oyları düşürdü mü?" tartışması başlamıştı. Adaylarını açıklayan isimlere şarkıcı Pharrell Williams'tan tepki geldi. Ünlülerin ortaya çıkıp kime oy verilmesi gerektiğini söylemesinden rahatsız olduğunu belirten şarkıcı,"Size soran olmadı" ifadelerini kullandı.

Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı" - 1

Amerikalı prodüktör ve Pharrell Williams Hollywood Reporter'a verdiği röportajda ünlü isimlerin seçim adaylarını açıklamalarına tepki gösterdi.

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Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı" - 2

KAPAYIN ÇENENİZİ!

Williams röportajda "Ben siyaset yapmıyorum. İşin aslı, ünlülerin zaman zaman ortaya çıkıp kime oy vereceğimizi söylemesinden rahatsız oluyorum. Fikrine saygı duyduğum bazı ünlüler var ama hepsi değil. Ben 'Ne alaka? Kapa çeneni, sana soran olmadı!' diyenlerdenim." ifadelerini kullandı.

Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı" - 3

"AŞIRI SAĞA OY VERECEĞİMİ SANMIYORUM"

51 yaşındaki "Happy" hitinin yapımcısı şöyle devam etti: "İnsanlar dışarı çıkıp kendini beğenmişlik taslıyor, kolları sıvayıp saçmalıyor ve ellerinde bir pankartla ortalıkta dolaşıyorlar: 'Çenenizi kapayın!'"

ABD Başkanlık seçiminde kime oy vereceğini açıklamazken gülerek "Herhangi bir zamanda aşırı sağa oy vereceğimi sanmıyorum" dedi.

Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı" - 4

"YAPILMASI GEREKEN ÇOK İŞ VAR"

"Halkımı ve ülkeyi önemsiyorum, ancak yapılması gereken çok iş olduğunu düşünüyorum ve ben gerçekten harekete geçmekten yanayım." diye ekledi.

Grammy ödüllü müzisyenin röportajı, Taylor Swift'in Kamala Harris'e destek açıklamasından bir gün sonra yayımlandı.

Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı" - 5

TAYLOR SWİFT DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

34 yaşındaki süper yıldız, Demokratların başkan adayını destekleyen en meşhur isimlerden.

Olivia Rodrigo, George Clooney, Barbra Streisand, John Legend, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis ve Robert De Niro gibi pek çok Hollywood yıldızı da 59 yaşındaki Harris'i 78 yaşındaki Trump'a karşı destekleyenler arasında.

Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı" - 6

"HAYATINIZ BUNA BAĞLI"

Son olarak sarkıcı Billie Eilish ile ağabeyi Finneas, Kamala Harris'i cumhurbaşkanı olarak desteklediklerini açıkladı. Grammy ve Oscar ödüllü ikili, Instagram'da paylaştıkları ortak video gönderisinde, takipçilerini oy kullanmaya teşvik etti.

Eilish, "Kamala Harris ve Tim Walz'a oy veriyoruz" dedi. Finneas ise "Aşırılık yanlısı olanların hayatlarımızı, özgürlüklerimizi ve geleceğimizi kontrol etmesine izin veremeyiz. Onları ve tehlikeli 'Proje 2025' gündemini durdurmanın tek yolu Kamala Harris'e oy vermek ve onu seçmektir" diye ekledi.

Eilish, "Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin, çünkü öyle" diyerek sözlerini tamamladı.

Pharrell Williams, ünlülerin siyasi adayları desteklemesinden rahatsız: "Size soran olmadı" - 7

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ MUSK

Trump'ın bir dönem daha Beyaz Saray'da görev yapmasını istediğini duyuranlar arasındaysa Roseanne Barr, Kid Rock, Hulk Hogan ve Elon Musk bulunuyor.

Diğer yandan ünlülerin desteği, adaylara yaramıyor olabilir.

YouGov'un yeni anketine göre seçmenlerin sadece yüzde 8'i Swift'in desteğinin Harris'e oy verme ihtimallerini "biraz" ya da "çok daha fazla" artıracağını söylerken, yüzde 20'si oy verme ihtimallerinin azalacağını belirtti.

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