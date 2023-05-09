Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in oğlu Paris mezun oldu

Keely Shaye Smith ile evliliğinden Dylan ile Paris adında iki oğlu bulunan Pierce Brosnan, oğlunun mezuniyetinde çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Eşi ve Loyola Marymount Üniversitesi'nden mezun olan oğlu Paris ile poz veren usta oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
"Sevgili Paris, Loyola Marymount Üniversitesi Film & Televizyon Okulu'ndan mezuniyetin için yürekten tebrikler. Cesur bir yürekle dünyaya git ve dünyayı daha iyi bir yer yapacak hikayeler yarat."
Keely Shaye Smith ise oğlu Paris'i tebrik ettikten sonra "Seninle ve sahip olduğun inanılmaz tutku ve yetenekle gurur duyuyoruz. İlerle ve iyi şeyler yap. İnsan ne hayal ederse o olur... iyi hayaller kur. Sevgiler, Annen ve Baban" ifadelerini kullandı.
Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 1994 yılında tanışıp flört etmeye başlamış ve 2001 yılında dünyaevine girmişti.
Brosnan, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarıyla gündem olan eşine aşkını "O benim gözümde dünyanın en güzel kadını. Ayrıca o bizim beş çocuğumuza da annelik yaptı. Geçmişte ben karımın kişiliğine gerçekten aşık oldum. Sadece güzelliğine değil. Ve şimdi onu, benim çocuklarımın annesi olduğu için her zamankinden daha çok seviyorum. Ve her zaman onun aşkına layık olmak için mücadele ediyorum" sözleriyle aktarmıştı.