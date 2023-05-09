Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in oğlu Paris mezun oldu

"ONU HER ZAMANKİNDEN ÇOK SEVİYORUM"

Brosnan, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarıyla gündem olan eşine aşkını "O benim gözümde dünyanın en güzel kadını. Ayrıca o bizim beş çocuğumuza da annelik yaptı. Geçmişte ben karımın kişiliğine gerçekten aşık oldum. Sadece güzelliğine değil. Ve şimdi onu, benim çocuklarımın annesi olduğu için her zamankinden daha çok seviyorum. Ve her zaman onun aşkına layık olmak için mücadele ediyorum" sözleriyle aktarmıştı.