Pınar Altuğ: Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile 15 yıl önce nikah masasına oturmuştu. 2009'da kızları Su'ya kavuşan ünlü çift, ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.
İkilinin kızları 27 Ocak 2023 tarihinde 14 yaşına bastı. Pınar Altuğ, kızının doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Su ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan Altuğ, arkasına da annesinin bir fotoğrafını ekledi.
Annesini kaybettiği tarihte, aynı hastanede 10 yıl sonra kızına kavuştuğunu belirten Pınar Altuğ, paylaşımında "Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak. Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi, canımın içini kucağıma aldığım gün" dedi.
Altuğ, sözlerine "Canım annem keşke yanımda olabilseydin keşke kızımı kucağına alabilseydin. Ama bizi gördüğünü biliyorum. Canımın içi, bir tanecik kızım iyi ki ama iyi ki doğmuşsun, seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum" diye devam etti.
Öte yandan babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Altuğ, geçtiğimiz haftalarda da babasına özlemini dile getirmişti.
Pınar Altuğ, 1991 yılında kaybettiği babası Niyazi Üçer Altuğ'u ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafla andı.
Babasıyla yer aldığı siyah beyaz kareyi takipçileri ile paylaşan Altuğ, "Babam... Çok özlüyorum 20.01.1991- sensiz 32 Sene. İyi ki senin kızınım" ifadelerini kullandı.