Pınar Altuğ: Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün

"CANIM ANNEM KEŞKE YANIMDA OLABİLSEYDİN"

Altuğ, sözlerine "Canım annem keşke yanımda olabilseydin keşke kızımı kucağına alabilseydin. Ama bizi gördüğünü biliyorum. Canımın içi, bir tanecik kızım iyi ki ama iyi ki doğmuşsun, seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum" diye devam etti.