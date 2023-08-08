Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım

"İŞTE ÖYLE BİR ŞEY"

Ünlü isim, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" ifadelerini kullandı.



Sevgilisine kayıtsız kalmayan Yıldırım da kalp emojisiyle yorum yaptı.