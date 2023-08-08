Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım

Bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, İngiltere'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini paylaşmış; ünlü ismin evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Kaan Yıldırım'dan da bu iddiaları güçlendiren bir paylaşım geldi.

Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım - 1

"Yargı" dizisinin yıldızı Pınar Deniz, sezon finali ardından sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıkmıştı.

Bodrum ve Yunanistan sonrası İgiltere'ye giden ünlü çiftten Pınar Deniz, önceki gün yaptığı paylaşımla gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım - 2

"İŞTE ÖYLE BİR ŞEY"

Ünlü isim, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" ifadelerini kullandı.

Sevgilisine kayıtsız kalmayan Yıldırım da kalp emojisiyle yorum yaptı.

Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım - 3

Deniz'in bu kareleri ünlü oyuncunun evlilik teklifi aldığı iddialarına sebep oldu.  Takipçileri "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" gibi yorumlar yaptı.

Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım - 4

ROMANTİK KARELER

Tüm bu yaşananlar sonrası Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi iddialarını güçlendiren bir paylaşım geldi.

Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım - 5

Deniz ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Yıldırım, paylaşımına “Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir” notunu düştü.

Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım - 6

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kaan Yıldırım'ın paylaştığı karelerden birinde Pınar Deniz'in parmağında yüzük olması ise dikkat çekti.

Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım - 7

"SEVGİLİM"

Bu karelere kayıtsız kalamayan Pınar Deniz ise kendi sosyal medya hesabından Kaan Yıldırım'a "Sevgilim" diye seslendi.

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