Pınar Deniz ile evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım
Bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, İngiltere'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini paylaşmış; ünlü ismin evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Kaan Yıldırım'dan da bu iddiaları güçlendiren bir paylaşım geldi.
"Yargı" dizisinin yıldızı Pınar Deniz, sezon finali ardından sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıkmıştı.
Bodrum ve Yunanistan sonrası İgiltere'ye giden ünlü çiftten Pınar Deniz, önceki gün yaptığı paylaşımla gündem oldu.