Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini sosyal medyada açıkladı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 1

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Bir süredir hamile olduğu iddia edilen Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" sözlerine de "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 2

İddialar hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüdü. Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 3

Vize problemi nedeniyle Roma'daki nikaha Deniz'in anne ve babası katılamamıştı. Ünlü çift, aile arasında nikah yemeği düzenledi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift yemek sırasında çekilen fotoğrafla bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 5

Kaan Yıldırım mavi kalple "erkek" bebek beklediklerini açıkladı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 6

Oyuncu çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 7

Ünlü çift, nikahtan yeni kareleri "17.09.2024" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 8
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 9
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 10
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 11
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 12
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 13
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - 14
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