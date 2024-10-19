Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Bir süredir hamile olduğu iddia edilen Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" sözlerine de "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vermişti.