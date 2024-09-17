Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler

Uzun süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. İşte sade bir nikah törenle nikah masasına oturan ünlü çiftin nikah töreninden kareler...

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 1

"EVET EVLENİYORUZ" DEMİŞTİ

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 2

Önceki gün nikah için İtalya'ya giden oyuncu çift, hazırlıklara başlamıştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 3

Pınar Deniz'in nikaha hazırlandığı anları ablası Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 4

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 5

Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 6

Deniz ile Yıldırım'ın nikahından ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 7

Öte yandan bebek bekledikleri iddialarıyla da gündem olan ünlü çiftten Pınar Deniz, "Hamile misiniz?" sorularına şu yanıtı vermişti:

"Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum."

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 8

1,5 aylık hamile olduğu iddialarına sessiz kalan Deniz, gazetecilerin ısrarlı sorularına "Kısmet bakalım" demeyi tercih etmişti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 9
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 10
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 11
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 12
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 13
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 14
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - 15
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