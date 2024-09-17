Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler
Uzun süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. İşte sade bir nikah törenle nikah masasına oturan ünlü çiftin nikah töreninden kareler...
"EVET EVLENİYORUZ" DEMİŞTİ
Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.