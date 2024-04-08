Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çıktıkları Maldivler tatilinden paylaşım yaptı.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği dolu dizgin sürüyor.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği dolu dizgin sürüyor.
İlişkileriyle sık sık gündeme gelen çift şimdi de tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Çift birlikte Maldivler'e gitti.
Tatilde Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın kızı Gaia da vardı.
Kaan Yıldırım, Deniz'in paylaşımına kırmızı kalp emojisi bırakmayı ihmal etmedi.
İkili sosyal medya hesaplarından tatil karelerini paylaştı.
İşte ünlü çiftin Maldiv tatilinden kareler...