Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çıktıkları Maldivler tatilinden paylaşım yaptı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 1

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği dolu dizgin sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 2

İlişkileriyle sık sık gündeme gelen çift şimdi de tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 3

Çift birlikte Maldivler'e gitti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 4

Tatilde Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın kızı Gaia da vardı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 5

Kaan Yıldırım, Deniz'in paylaşımına kırmızı kalp emojisi bırakmayı ihmal etmedi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 6

İkili sosyal medya hesaplarından tatil karelerini paylaştı.

İşte ünlü çiftin Maldiv tatilinden kareler...

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 7
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 8
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 9
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler'de tatilde - 10
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