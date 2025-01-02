Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor

Kısa bir süre önce meslektaşı Pınar Deniz ile nikah masasına oturan ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Kaan Yıldırım, bebek bekleyen eşi Deniz'in yeni karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 1

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 2

Bebek heyecanı yaşayan ve bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, 2024 yılına dair bir paylaşım yaptı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 3

Geçtiğimiz yıldan birçok kare paylaşan Yıldırım, eşinin karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 4

Öte yandan karnı gün geçtikçe büyüyen Pınar Deniz, birkaç hafta önce hamilelik pozunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 5

Ablası Huri Deniz ile karnı burnunda objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Göbüş var, göbüş var" ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 6

"PINAR'IN MUTLULUĞUYLA İLGİLENİYORUM"

Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, daha önce süreçle alakalı konuşmuş ve şöyle demişti:

"Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç."

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 7
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 8
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 9
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 10
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 11
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 12
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 13
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - 14
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