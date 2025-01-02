Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor
Kısa bir süre önce meslektaşı Pınar Deniz ile nikah masasına oturan ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Kaan Yıldırım, bebek bekleyen eşi Deniz'in yeni karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.