Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’ın doğum gününü kutladı

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birbirleri hakkında aşklarını dile getiren sosyal medya paylaşımlarından kaçınmıyor. Pınar Deniz, erkek arkadaşının 36'ncı doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Deniz, sevgilisi ile çekildikleri fotoğrafını Instagram hesabından, “Sevgilim! Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber” notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava'da düzenlenen konsere el ele katılan çift birlikteliklerini ilan etmişti.
Kasım ayında 28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü kutlayan Kaan Yıldırım da sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, Deniz ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düşmüştü.
Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’ın ablası Nilüfer Yıldırım’ı sosyal medyadan takibe almıştı. Geçen günlerde konuyla alakalı konuşan Yıldırım, “Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle… Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım” demişti.
Yıldırım, muhabirlerin, “evlilik” sorularına da “Bu konular çok özel konular. Kendi içimizde yaşayalım. Bu kadar kameranın olduğu yerde bunları konuşmayalım” yanıtını vermişti.