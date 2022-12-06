Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında ayrılık iddiası

Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava'da düzenlenen konsere el ele katılarak aşklarını ilan eden oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çiftinin birlikteliklerine ara verdiği iddia edildi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında ayrılık iddiası - 1

Oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pınar Deniz'in birlikteliklerine ara verdiği iddia edildi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında ayrılık iddiası - 2

2. Sayfa'nın özel haberine göre ikilinin aşkı üç ay sürdü. Çiftin ayrılık kararında Yıldırım’ın kıskançlıkları ve maço tavırlarının etkili olduğu belirtildi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında ayrılık iddiası - 3

“ŞİMDİLİK MOLA VERDİK”

Sosyal medyada birbirlerini hala takip eden çift, birbirleriyle olan fotoğraflarını da henüz silmedi.

Bazı kaynaklara göre Pınar Deniz’in yakınlarına  “Şimdilik mola verdik” dediği öğrenildi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında ayrılık iddiası - 4

Öte yandan, yakın zamanda 28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü kutlayan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında ayrılık iddiası - 5

"NİCE YAŞLARA SEVGİLİM"

Yıldırım, Deniz ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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