Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında ayrılık iddiası

Oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pınar Deniz'in birlikteliklerine ara verdiği iddia edildi.
2. Sayfa'nın özel haberine göre ikilinin aşkı üç ay sürdü. Çiftin ayrılık kararında Yıldırım’ın kıskançlıkları ve maço tavırlarının etkili olduğu belirtildi.
Sosyal medyada birbirlerini hala takip eden çift, birbirleriyle olan fotoğraflarını da henüz silmedi.
Bazı kaynaklara göre Pınar Deniz’in yakınlarına “Şimdilik mola verdik” dediği öğrenildi.
Öte yandan, yakın zamanda 28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü kutlayan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.
Yıldırım, Deniz ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düşmüştü.