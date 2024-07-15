Pınar Deniz yeni imajından vazgeçti (Ünlülerin değişimi)
Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu Pınar Deniz eski haline geri döndü. Deniz imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde imaj değişikiğine gitmişti.