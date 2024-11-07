Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım"

"HAMİLELİK KIYAFETLERİNE GEÇİŞ YAPMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Deniz "Aşermiyorum, çok yemeye başladım ama aşermiyorum. Dolabım değişti. Şu an hamilelik kıyafetlerine geçiş yapmış bulunmaktayım. Ama bundan da mutluyum, hayatımın bu evresinde bunu tattığım için" dedi.

Oyuncu "Kaan yardımcı oluyor, bana her konuda yardımcı oluyor sağ olsun, zorlanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.