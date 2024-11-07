Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım"
Kaan Yıldırım ile İtalya'da dünyaevine gien Pınar Deniz, karnı burnunda yeni pozuyla gündeme geldi. Anne olmak için gün sayan yıldız, hamilelik sürecine dair konuştu.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırdı. Hamilelik iddiaları hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüdü.
Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.