Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım"

Kaan Yıldırım ile İtalya'da dünyaevine gien Pınar Deniz, karnı burnunda yeni pozuyla gündeme geldi. Anne olmak için gün sayan yıldız, hamilelik sürecine dair konuştu.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 1

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırdı. Hamilelik iddiaları hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüdü.

Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 2

Bebek heyecanı yaşayan ve bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Pınar Deniz, Rachel Araz ile poz verdi.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 3

Deniz'in karnı burnunda pozu kısa sürede büyük ilgi gördü.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 4

"BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Muhabir Online'a hamilelik süreci hakkında konuşan yıldız, "Güzel geçiyor süreç, biraz acı kısmını bırakıp tatlı kısmına geçti. Çocuğumu daha çok hissettiğim bir yerdeyim o yüzden mutluyum yani. Biz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 5

"HAMİLELİK KIYAFETLERİNE GEÇİŞ YAPMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Deniz "Aşermiyorum, çok yemeye başladım ama aşermiyorum. Dolabım değişti. Şu an hamilelik kıyafetlerine geçiş yapmış bulunmaktayım. Ama bundan da mutluyum, hayatımın bu evresinde bunu tattığım için" dedi.

Oyuncu "Kaan yardımcı oluyor, bana her konuda yardımcı oluyor sağ olsun, zorlanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 6

Öte yandan, Deniz geçtiğimiz günlerde 31 yaşına bastı.  Kaan Yıldırım, eşinin doğum gününü ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştüğü paylaşımla kutladı.

Deniz, doğum günü pastasını sosyal medya hesabında paylaştı.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 7

Deniz'in çocukluk fotoğrafının yer aldığı pastada oyuncunun hamilelik sürecini yansıtan ifadeler yer aldı.

"Anayım ben ana", "Midem bulanıyor, "İçimde çocuk var" ve "Tost istiyorum" gibi ifadelerin yer aldığı pastayı paylaşan Pınar Deniz "Bu aralar ben" notunu düştü.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 8

KARNI BURNUNDA İLK POZ 

Birkaç gün önce ilk kez hamilelik pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, paylaşımına "Nereden nereye" notunu düşmüştü.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 9

"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"

Öte yandan Pınar Deniz, hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğu için konuşabilirim. Evet erkek çocuğumuz geliyor. İsmi henüz belli olmadı" demişti.

Deniz, "Bende aşerme olmadı. Zor ilk üç ay geçirdim, biraz bulantılı. Sevgili annelere hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 10
Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 11
Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 12
Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi: "Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptım" - 13
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