Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var"

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz'in doğum günü pastası gündem oldu. Ünlü oyuncunun kardeşi, oyuncunun hamilelik sürecini yansıtan bir pasta yaptı.

Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var" - 1

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var" - 2

Bebek heyecanı yaşayan ve bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Pınar Deniz, 31 yaşına bastı.

Kaan Yıldırım, eşinin doğum gününü ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştüğü paylaşımla kutladı.

Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var" - 3

Deniz, doğum günü pastasını sosyal medya hesabında paylaştı.

Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var" - 4

Deniz'in çocukluk fotoğrafının yer aldığı pastada oyuncunun hamilelik sürecini yansıtan ifadeler yer aldı.

Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var" - 5

"Anayım ben ana", "Midem bulanıyor, "İçimde çocuk var" ve "Tost istiyorum" gibi ifadelerin yer aldığı pastayı paylaşan Pınar Deniz "Bu aralar ben" notunu düştü.

Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var" - 6

KARNI BURNUNDA İLK POZ 

Birkaç gün önce ilk kez hamilelik pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, paylaşımına "Nereden nereye" notunu düşmüştü.

Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var" - 7

"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"

Öte yandan Pınar Deniz, hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğu için konuşabilirim. Evet erkek çocuğumuz geliyor. İsmi henüz belli olmadı" demişti.

Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var" - 8

Deniz, "Bende aşerme olmadı. Zor ilk üç ay geçirdim, biraz bulantılı. Sevgili annelere hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" ifadelerini kullanmıştı.

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