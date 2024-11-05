Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var"
Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz'in doğum günü pastası gündem oldu. Ünlü oyuncunun kardeşi, oyuncunun hamilelik sürecini yansıtan bir pasta yaptı.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.