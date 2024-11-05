Pınar Deniz'e esprili doğum günü pastası: "İçimde çocuk var"

"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"

Öte yandan Pınar Deniz, hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğu için konuşabilirim. Evet erkek çocuğumuz geliyor. İsmi henüz belli olmadı" demişti.