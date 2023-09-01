Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt

"Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu... Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim" diyen Aslantuğ, "Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim" ifadesini kullanmıştı.