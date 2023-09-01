Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ’un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu, sosyal medya hesabından “Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir” mesajını paylaştı. Aslantuğ ise "Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan" şeklinde açıklama yaptı.

Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt - 1

Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

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Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt - 2

Şipaloğlu'nun sosyal medya hesabından "Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter" diye paylaşım yapması da aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt - 3

"BİR KÜÇÜK ADA MESELESİ"

Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığını ileri süren Pınar Şipalioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi. Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koydu. 

Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt - 4

"YİNE HİÇ TANIMADIĞIM BİR KADIN"

Aslantuğ iddialara sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Ne aşk adamıymışım be! Gülsem mi ağlasam mı kestiremiyorum. Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde haber! Neden arayıp sormuyorsunuz kardeşim? Sonra da niye açıklama ihtiyacı duyuyorsun diyorlar! Nedir bu? Nasıl bir iş ahlakı? Arasanıza, sorsanıza?"

Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt - 5

İki gün önce Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım" demişti.

Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt - 6

"Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu... Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim" diyen Aslantuğ, "Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim" ifadesini kullanmıştı.

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