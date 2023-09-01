Pınar Şipaloğlu'nun "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir" açıklamasına Mehmet Aslantuğ'dan yanıt
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ’un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu, sosyal medya hesabından “Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir” mesajını paylaştı. Aslantuğ ise "Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan" şeklinde açıklama yaptı.
Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.