Pink Floyd solisti Roger Waters: Ukrayna'nın ölüm listesindeyim

Politik söylemleriyle sık sık tartışma yaratan efsanevi rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda Ukrayna’nın ölüm listesinde olduğunu söyledi.
Medyanın Rusya ve Çin’i kötü gösterirken ABD’yi iyi gösterdiğini söyleyen Rogers, ABD için “En az 10 katı farkla en kötü ülke” ifadesini kullandı. Rogers, “Daha fazla insan öldürüyoruz. İnsanların seçimlerine daha fazla müdahale ediyoruz. Biz, Amerika imparatorluğu olarak, bütün bunları yapıyoruz” dedi.
79 yaşındaki şarkıcı, “Unutmayın, Ukrayna hükümetinin desteklediği bir ölüm listesindeyim. Listedeki insanları yakın zamanda öldürdüler. Birini öldürdüklerinde fotoğrafının üzerinde 'Tasfiye edildi' yazıyorlar. Ben de o fotoğraflardan biriyim" diye konuştu.
Waters daha önceki açıklamalarında ABD Başkanı Joe Biden için "savaş suçlusu" ifadesini kullanmıştı. Amerika'da turneye çıkan şarkıcı, sahne performansı esnasında ekrana ‘savaş suçluları’ olarak nitelendirdiği isimlerin görüntülerini yansıttı. Donald Trump’ın yanı sıra Biden da bu isimler arasında yer alıyor.
Konuyla ilgili CNN'e röportaj veren Rogers neden Biden için bu tanımı kullandığını açıkladı. CNN spikeri Michael Smerconish’e konuşan şarkıcı, Biden için "Ukrayna'daki yangını körüklüyor. Bu çok büyük bir suç. ABD neden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi müzakere etmeye, kaç ölüme yol açtığını bilmediğimiz bu korkunç savaşı sona erdirmeye teşvik etmiyor? Kaç Rusun öldüğünü bilmiyoruz” dedi.
Spiker’in kurtarıcıların bu savaştaki rolü üzerine sorduğu soruya "Kurtarıcı olarak rolümüz yok. Neden bahsediyorsun?" yanıtını verdi.
Şarkıcı aynı zamanda Amerika’nın Çin ve Tayvan arasındaki gerginlikte de rolü olduğunu belirtti. Rogers, ABD’nin dış ilişkilere dahil olduğunu ve ‘kurtarıcı propagandası’ yaptığını ifade etti.