Platin Jübile geçidine katılmayan Kraliçe Elizabeth'in altın at arabasının camına yansıtıldı

Haberler - ntv.com.tr | 06.06.2022 - 09:59 - Son Güncelleme : 06.06.2022 - 10:58
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70. senesi nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile kutlamaları dün sona erdi. Geçit törenine katılmayacağı açıklanan Kraliçe Elizabeth, farklı bir yöntemle etkinlikte yer alarak bir ilke imza attı.
Kraliçe’nin binmesi beklenen 260 yıllık altın atlı arabanın camına Kraliçe’nin hologramı yansıtıldı.
Kraliçe Elizabeth bu altın arabaya ilk defa 1952 yılında tahta çıkarken binmişti.
Dört gün süren Platin Jübile kutlamalarının son gününde gerçekleştirilen geçit töreninde renkli anlar öne çıktı.
Platin Jübile etkinliklerinin en çok konuşulan olaylarından biri de Kate Middleton ve Prens William'ın en küçük çocuğu Prens Louis'nin sevimli tavırları oldu.
Geçit törenine katılanlar arasında ünlü İngiliz top model Kate Moss da vardı.
Model Naomi Campbell da Platin Jübile geçidine katılan isimler arasındaydı.
Geçit törenine katılmayan Kraliçe, diğer kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte balkona çıktı.
Prenses Charlotte, İngiliz rugby oyuncusu Mike Tindall'a sarılırken görüntülendi.
BBC’nin verilerine göre Platin Jübile etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Diana Ross, Alicia Keys ve Mabel gibi sanatçıların Kraliçe’nin onuruna performans sergilediği gece, 13.4 milyon izleyiciye ulaştı.
Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı adına gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliklerinin son gününden yansıyanlar...