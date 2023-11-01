Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar? Polatlar günlerdir gündemden düşmüyor

Türkiye günlerdir kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Polat ailesini (Engin Polat ve Dilan Polat) konuşuyordu. osyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki, Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar?

Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar? Polatlar günlerdir gündemden düşmüyor - 1

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla haklarındaki soruşturma devam eden Engin Polat ve Dilan Polat gözaltı haberleriyle bir kez daha gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar? Polatlar günlerdir gündemden düşmüyor - 2

Hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Çiftle ilgili günler sonra gözaltı kararı geldi.

Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar? Polatlar günlerdir gündemden düşmüyor - 3

NEDEN GÖZALTINA ALINDILAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar? Polatlar günlerdir gündemden düşmüyor - 4

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır.

2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da oldukça başarılı olarak, ismini duyurmayı başarmıştır.

İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat, sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.

Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar? Polatlar günlerdir gündemden düşmüyor - 5

ENGİN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat 31 yaşında ve İstanbul doğumlu.

Çiftin Nilda adında bir kız, Milan Efe adında bir de erkek çocukları var. 

Medikal işinde faaliyet göstermektedir. Polat çiftinin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

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