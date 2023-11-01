Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar? Polatlar günlerdir gündemden düşmüyor
Türkiye günlerdir kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Polat ailesini (Engin Polat ve Dilan Polat) konuşuyordu. osyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki, Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyorlar?
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla haklarındaki soruşturma devam eden Engin Polat ve Dilan Polat gözaltı haberleriyle bir kez daha gündeme geldi.