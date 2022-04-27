Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi

"ONU ŞİDDET MAĞDURU BİRİ OLARAK GÖRMEDİM"

Evde şüpheli birini görmediğini ve eşyalarda bir hasara rastlamadığını belirten polis memuru Heard'de de hiçbir fiziksel yara veya iz görmediğini söyledi. Memur, "Onu şiddet mağduru biri olarak görmedim" dedi.