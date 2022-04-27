Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 27.04.2022 - 14:23 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 14:35
ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı hakaret davası sürüyor. Depp’in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Heard için Los Angeles polisi ‘şiddet mağduru değil’ açıklamasında bulundu.
36 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında polisi arayararak Depp’in kendisine şiddet uyguladığını ve yüzüne telefona vurduğunu bildirmişti. Olay yerine giden Los Angeles polisi Melissa Saenz, o geceyle ilgili “Heard ağlıyordu, gözleri kıpkırmızıydı ve benimle göz teması kurmuyordu” dedi.
Evde şüpheli birini görmediğini ve eşyalarda bir hasara rastlamadığını belirten polis memuru Heard'de de hiçbir fiziksel yara veya iz görmediğini söyledi. Memur, "Onu şiddet mağduru biri olarak görmedim" dedi.
Son olarak Depp'in Heard'ün evde olmadığı bir sırada eve gitmek istemesi ve karşılaştığı manzara gündemde bomba etkisi yaratmıştı.
Evlerine giden güvenlik görevlisi Sean Bett'in kendisine gönderdiği fotoğrafta, yatağın kendisine ait olan tarafında insan dışkısı gören Depp, olayın garipliği karşısında kendisini gülmekten alamadığını belirtti.