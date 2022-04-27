Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 27.04.2022 - 14:23 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 14:35

Amber Heard ve Johnny Depp'in birbirini iftirayla suçladığı karalama davasında polisin yaptığı açıklamalar mahkemenin seyrini değiştirdi. Olayı inceleyen polis, Depp’in kendisine vurduğunu iddia eden Heard’ün ‘şiddet mağduru’ olmadığını açıkladı.

Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi - 1

ABD'li ünlü oyuncu 'in, eski eşi 'e karşı açtığı hakaret davası sürüyor. Depp’in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Heard için Los Angeles polisi ‘şiddet mağduru değil’ açıklamasında bulundu. 

Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi - 2

CEP TELEFONUYLA VURDU İDDİASI

36 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında polisi arayararak Depp’in kendisine şiddet uyguladığını ve yüzüne telefona vurduğunu bildirmişti. Olay yerine giden Los Angeles polisi Melissa Saenz, o geceyle ilgili “Heard ağlıyordu, gözleri kıpkırmızıydı ve benimle göz teması kurmuyordu” dedi.

Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi - 3

Heard’ün evine giden polis memuru hiçbir fotoğraf çekmediği ve video kayda almadığı için o geceye dair çok fazla kanıt bulunamadı. Ancak Saenz'e, Heard’ün yüzünde kırmızılıklar sorulduğunda “Bir cep telefonu böyle bir iz bırakmış olmaz” dedi.

Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi - 4

"ONU ŞİDDET MAĞDURU BİRİ OLARAK GÖRMEDİM"

Evde şüpheli birini görmediğini ve eşyalarda bir hasara rastlamadığını belirten polis memuru Heard'de de hiçbir fiziksel yara veya iz görmediğini söyledi. Memur, "Onu şiddet mağduru biri olarak görmedim" dedi.

Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi - 5

Davayı inceleyen Psikolog Shannon Curry’nin Heard’ün ‘Bordeline Kişilik Bozukluğu’ olduğunu ve ‘kurban’ rolünü oynadığını belirtti. Kişiyi histerik bir ruh haline sokan bu hastalığın Heard’ün şiddet eğilimli davranışlarına sebep olduğu düşünülüyor.

Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi - 6

Psikolog, bu rahatsızlığın kişinin partnerine fiziksel şiddet uygulamasına sebep olduğunu ve hastanın kendisine de zarar verdiğini belirtti. Hatta 2016 yılında Heardün Deppe açtığı geçici uzaklaştırma emrinin de bu rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülüyor.

Polis Amber Heard'ün şiddet mağduru olmadığını söyledi - 7

YATAĞINA DIŞKI BIRAKTI

Son olarak Depp'in Heard'ün evde olmadığı bir sırada eve gitmek istemesi ve karşılaştığı manzara gündemde bomba etkisi yaratmıştı. 

Evlerine giden güvenlik görevlisi Sean Bett'in kendisine gönderdiği fotoğrafta, yatağın kendisine ait olan tarafında insan dışkısı gören Depp, olayın garipliği karşısında kendisini gülmekten alamadığını belirtti.

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