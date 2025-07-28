Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca Çıtak, savcılıktaki ifadesinde, "Panikledim, stres yaşadım." dedi.

Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım" - 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım" - 2

Çıtak, "görevli memura tehdit", "görevli memura görevini yaptırmama" iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım" - 3

"PANİKLEDİM, STRES YAŞADIM"

Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dediği öğrenildi.

Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım" - 4

"UFAK BİR YANLIŞ ANLAŞILMA"

Öte yandan Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir." dedi.

Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım" - 5

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu.

Polis, Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi.

Polis ekipleri, Çıtak'a "Dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan Dilan Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü.

Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım" - 6

POLİS, UYARI ATEŞİ AÇTI

Polis ekipleri, havaya iki el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, aracından inen Çıtak, bu sırada yakında olan park halindeki bir otomobile bindi.

Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi.

Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı.

Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım" - 7

İLK OLAYI DEĞİL

Ayrıca Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dilan Çıtak, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.

Kabin memurunun şikayeti üzerinde ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım" - 8

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihi İstanbul dünyaya geldi. Çıtak, annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses’in imam nikahlı olduğu kısa süren bir ilişkiden dünyaya gelmiştir.

Babası İbrahim Tatlıses ve Kardeşi İdo Tatlıses gibi şarkıcı olan Dilan Çıtak Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar lisesinde almıştır.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitiminlerini tamamlamıştır.

2011 yılında Müzik ve Dil Eğitimini geliştirmek adına Amerika’ya gitmiştir.

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