Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım"
Muğla'nın Bodrum ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca Çıtak, savcılıktaki ifadesinde, "Panikledim, stres yaşadım." dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.