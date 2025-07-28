Polisin üzerine araba süren Dilan Çıtak serbest: "Panikledim, stres yaşadım"

POLİS, UYARI ATEŞİ AÇTI

Polis ekipleri, havaya iki el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, aracından inen Çıtak, bu sırada yakında olan park halindeki bir otomobile bindi.

Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi.

Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı.

Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı.