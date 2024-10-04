Poyraz Karayel'in Sinan'ı son haliyle şaşırttı! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı
Başrollerini Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin paylaştığı Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği ''Sinan'' karakteriyle akıllarda yer edinen çocuk yıldız Ata Berk Mutlu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Kadrosunda Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ali İl ve Emel Çölgeçen gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisi, 2015 yılında başladığı ekran mecerasını 2017 yılında noktalamıştı. Dizide İlker Kaleli'nin canlandırdığı Poyraz Karayel'in oğlu Sinan'a hayat veren Ata Berk Mutlu, değişimiyle dikkat çekti.