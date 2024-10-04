Poyraz Karayel'in Sinan'ı son haliyle şaşırttı! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı

Hayatına dair kareleri sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi, görenleri şaşırttı. Mutlu'nun son haline ''Yıllar ne çabuk geçiyor'' ve ''Hangi ara bu kadar büyüdü?'' gibi yorumlar yapıldı.