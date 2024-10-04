Poyraz Karayel'in Sinan'ı son haliyle şaşırttı! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin paylaştığı Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği ''Sinan'' karakteriyle akıllarda yer edinen çocuk yıldız Ata Berk Mutlu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı son haliyle şaşırttı! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı - 1

Kadrosunda Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ali İl ve Emel Çölgeçen gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisi, 2015 yılında başladığı ekran mecerasını 2017 yılında noktalamıştı. Dizide İlker Kaleli'nin canlandırdığı Poyraz Karayel'in oğlu Sinan'a hayat veren Ata Berk Mutlu, değişimiyle dikkat çekti.

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Poyraz Karayel'in Sinan'ı son haliyle şaşırttı! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı - 2

Şimdilerde 19 yaşında olan Ata Berk Mutlu, geçtiğimiz yıl Marmara Üniversitesi'ne girmeye hak kazanmıştı. 

Poyraz Karayel'in Sinan'ı son haliyle şaşırttı! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı - 3

Poyraz Karayel dizisinden sonra Şevkat Yerimdar, Bir Derdim Var ve Rüzgar Zamanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Mutlu, sosyal medyayı epey aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı son haliyle şaşırttı! Bir dönemin çocuk yıldızına yorum yağdı - 4

Hayatına dair kareleri sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi, görenleri şaşırttı. Mutlu'nun son haline ''Yıllar ne çabuk geçiyor'' ve ''Hangi ara bu kadar büyüdü?'' gibi yorumlar yapıldı.

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