Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti: Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama

Reha Muhtar'ın Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanması ve entübe edilmesi sonrası Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı kaçırdığını iddia etmişti. Günlerdir sessizliğini koruyan Ayşe Nazlı Yumlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti: Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama - 1

Ünlü sunucu Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Muhtar'ın tedavisi sürerken Deniz, 15 yaşındaki oğluna ulaşamadığına açıklamıştı. Ardından oğlunu sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun kaçırdığını iddia etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti: Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama - 2

Deniz Uğur'un şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Nilüfer sessizliğini bozdu:

"Merhaba sevgili takipçilerim... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Bilmem görüyor musunuz arkamdaki manzarayı? Ben tam dört günden beri Bodrum'dayım, kızım İstanbul'da. Birkaç gün tatil yapıp buradan Çeşme'ye konsere gitmek üzere tatile geldim. Dün gelişen olayları anlatmak istiyorum. Dün ne olduysa size anlatmaya çalışacağım. Dün sabah beni kızım aradı 'Anne, babam düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Poyraz aradı beni' dedi. Çok üzüldüm ve 'Ayşe Nazlı hemen hastaneye git' dedim. Poyraz oradaydı. Çünkü gece Reha Bey yalısındaki merdivenden düşüyor ve solunumu duruyor. Poyraz 14-15 yaşında. Evde başka kimse yok, Poyraz komşuya koşuyor. Ambulans geliyor ve hastaneye kaldırılıyor Reha Muhtar. Poyraz gece saat 1:30'dan itibaren hastanede tek başına. Poyraz, Ayşe Nazlı'yı aramış ancak gece ulaşamamış. Sabah aradığında ulaşmış. Annesini aramamış, sabah da annesini aramamış. Çünkü Poyraz bir süre önce mahkeme kararıyla babasıyla yaşamaya karar verdi. Poyraz, annesine gitmek istemiyor. Bunun nedenlerini ben açıklayamam. Benim haddim değil, onların ailevi ilişkileri ben karışamam.

Ayşe Nazlı hastanede ağlıyor, çünkü babası yoğun bakımda. Poyraz da onun kardeşi.... Kan bağları olmasa da kardeşi... Bana dedi ki 'Anne, Poyraz eve gitmek istiyor' Çünkü Poyraz'ın kedisi ve köpeği var. Ayşe Nazlı, Poyraz'ı aldı, Reha Bey'in evine gittiler. O sırada bana bir telefon geldi ve 'Ayşe Nazlı, Poyraz'ı hastaneye getirsin yoksa suç duyurusunda bulunacağız' dediler. Ben de aradım kızıma hastaneye dönmelerini söyledim. Ve olayın tamamı budur. Ben dört gündür Bodrum'dayım. Ayşe Nazlı da ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir. Bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum ve mahkemeye vermek istemiyorum. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Onlara tek tavsiyem, iyi insan olmaya çalışsınlar. Lütfen iyi insan olmaya çalışın."

Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti: Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama - 3

POYRAZ MUHTAR AÇIKLAMA YAPTI

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."

Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti: Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama - 4

Tüm bu yaşananların ardından Deniz Uğur'un "çocuk kaçırma" ile suçladığı, Reha Muhtar ve Nilüfer'in müşterek kızı Ayşe Nazlı Yumlu, ilk defa konuştu.

Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti: Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama - 5

"POYRAZ BENİ ABLASI OLARAK BİLİYOR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ayşe Nazlı, "Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz, zaten evinde olduğu açıkça belli. Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak" dedi.

Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti: Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama - 6

Ayşe Nazlı Yumlu, sözlerine şöyle devam etti:

"O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum."

Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti: Nilüfer'in Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama - 7

NİLÜFER'DEN KIZINA DESTEK

Nilüfer de kızına "Seninle gurur duyuyorum kızım. Güzel kalbin, merhametin, dik duruşun için gurur duyuyorum" sözleriyle destek oldu.

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