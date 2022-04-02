Prens Andrew'a pasaport rüşveti

Nebahat İşbilen, Türk'ün talep etmesiyle Prens Andrew'un hesabına 750 bin sterlin geçirdi. Türk, İşbilen'e bu paranın Andrew'a Türk pasaportu almasına yardım etmesi için ödendiğini söyledi.

Ancak İşbilen, Selman türk'ün bir etkinlikte elinden ödül aldığı Prens Andrew'a bu parayı kendisi için ödettiğini savunuyor. Davanın açılmasının ardından Prens Andrew, bu parayı İşbilen'e geri ödedi.