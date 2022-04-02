Prens Andrew'a pasaport rüşveti

Haberler | 02.04.2022 - 14:07

İngiltere, Prens Andrew’un bir Türk’ten rüşvet aldığı iddiasıyla çalkalanıyor. FETÖ’den tutuklanan eski milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’in pasaport alabilmek için Prens’e 750 bin sterlin rüşvet verdiği öne sürülüyor.

Prens Andrew'a pasaport rüşveti - 1

Kraliçe'si 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un başı yine dertte. Bu kez Prens'in karıştığı skandalda bir Türk başrol oynuyor.

Prens Andrew'a pasaport rüşveti - 2

FETÖ’den tutuklanan eski milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’in pasaport alabilmek için Prens’e 750 bin sterlin rüşvet verdiği iddia edildi.

Prens Andrew'a pasaport rüşveti - 3

Bu iddia Nebahat Evyap İşbilen’in İngiltere'de açtığı davada gün yüzüne çıktı. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İşbilen, Türkiye'den kaçarak ingiltere'ye yerleşti.

Prens Andrew'a pasaport rüşveti - 4

87 milyon dolarlık servetini yönetmesi ve Türkiye'deki davalardan kurtarabilmesi için eski bankacı Selman Türk ile anlaştı. Ancak Nebahat Evyap İşbilen, açtığı davada Selman Türk'ün kendisini kandırdığını savunuyor. İşbilen, Selman Türk'ü, kendisine ait 50 milyon doları güven ilişkisinin ihlali ile zimmetine geçirmekle suçluyor.

Prens Andrew'a pasaport rüşveti - 5

Nebahat İşbilen, Türk'ün talep etmesiyle Prens Andrew'un hesabına 750 bin sterlin geçirdi. Türk, İşbilen'e bu paranın Andrew'a Türk pasaportu almasına yardım etmesi için ödendiğini söyledi.
Ancak İşbilen, Selman türk'ün bir etkinlikte elinden ödül aldığı Prens Andrew'a bu parayı kendisi için ödettiğini savunuyor. Davanın açılmasının ardından Prens Andrew, bu parayı İşbilen'e geri ödedi.

N-LIFE HABERLERİ

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