Prens Andrew'a pasaport rüşveti

Haberler | 02.04.2022 - 14:07
İngiltere Kraliçe'si 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un başı yine dertte. Bu kez Prens'in karıştığı skandalda bir Türk başrol oynuyor.
FETÖ’den tutuklanan eski milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’in pasaport alabilmek için Prens’e 750 bin sterlin rüşvet verdiği iddia edildi.
Bu iddia Nebahat Evyap İşbilen’in İngiltere'de açtığı davada gün yüzüne çıktı. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İşbilen, Türkiye'den kaçarak ingiltere'ye yerleşti.
87 milyon dolarlık servetini yönetmesi ve Türkiye'deki davalardan kurtarabilmesi için eski bankacı Selman Türk ile anlaştı. Ancak Nebahat Evyap İşbilen, açtığı davada Selman Türk'ün kendisini kandırdığını savunuyor. İşbilen, Selman Türk'ü, kendisine ait 50 milyon doları güven ilişkisinin ihlali ile zimmetine geçirmekle suçluyor.
Nebahat İşbilen, Türk'ün talep etmesiyle Prens Andrew'un hesabına 750 bin sterlin geçirdi. Türk, İşbilen'e bu paranın Andrew'a Türk pasaportu almasına yardım etmesi için ödendiğini söyledi.
Ancak İşbilen, Selman türk'ün bir etkinlikte elinden ödül aldığı Prens Andrew'a bu parayı kendisi için ödettiğini savunuyor. Davanın açılmasının ardından Prens Andrew, bu parayı İşbilen'e geri ödedi.