Prens Charles ve Prens Harry arasında 15 dakikalık gizli görüşme

Bununla birlikte Prens Harry ve Meghan Markle'ın iki yıl önce Kraliyet ailesinden ayrılmasından bu yana Sussex Dükü'nün babasıyla arası hâlâ gergin ve buzlar tam olarak erimiş değil.

Geçen yıl Oprah Winfrey'e verdiği röportajda Prens Harry, babasını kendisini desteklemediği için eleştirmiş ve mali desteği kesmekle suçlamıştı.

Daily Mail'e konuşan kaynaklardan biri Prens Charles'ın yaşananlardan ötürü "kalbinin kırıldığını" ve Galler Prensi'nin oğlu için "kapıyı yine de açık tutup konuşmaya devam etmek istediğini" söyledi.