Prens Charles ve Prens Harry arasında 15 dakikalık gizli görüşme

Haberler | 17.04.2022 - 10:29
Prens Charles ve oğlu Prens Harry arasında perşembe sabahı Windsor Kalesi'nde gerçekleşen gizli görüşmenin sadece 15 dakika sürdüğü, söz konusu görüşme Kraliçe II. Elizabeth'in ısrarıyla gerçekleştiği öne sürüldü.
Daily Mail'in haberine göre Prens Harry, babası Galler Prensi'yle görüştükten sonra büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'le bir araya geldi. Sussex Dükü'nün eşi Meghan Markle'la birlikte gittiği 95 yaşındaki hükümdarın konutundaki "atmosferin çok daha sakin" olduğu belirtildi.
Independent'in aktardığı habere göre, kraliyet ailesinin üyeleri St. George Şapeli'nde düzenlenen Kutsal Perşembe ayini için toplanmıştı.
Görüşmeye dair bilgi aktaran kaynaklardan biri Prens Harry'nin Kraliçe'yi her zaman güldürdüğünü ve Kraliçe'nin onun bu özelliğini sevdiğini söyledi.
Prens Harry, organizasyonuna destek verdiği Invictus Games turnuvası için Hollanda'ya gitmeden önce Birleşik Krallık'ta mola vermişti.Sussex Dükü, Los Angeles'tan doğrudan Lahey'e gitmek yerine, babası ve büyükannesini görmek için önce Windsor'a uğramıştı.
Bununla birlikte Prens Harry ve Meghan Markle'ın iki yıl önce Kraliyet ailesinden ayrılmasından bu yana Sussex Dükü'nün babasıyla arası hâlâ gergin ve buzlar tam olarak erimiş değil.
Geçen yıl Oprah Winfrey'e verdiği röportajda Prens Harry, babasını kendisini desteklemediği için eleştirmiş ve mali desteği kesmekle suçlamıştı.
Daily Mail'e konuşan kaynaklardan biri Prens Charles'ın yaşananlardan ötürü "kalbinin kırıldığını" ve Galler Prensi'nin oğlu için "kapıyı yine de açık tutup konuşmaya devam etmek istediğini" söyledi.
Bununla birlikte Prens Harry, ağabeyi Prens William'la görüşmedi. Cambridge Dükü'nün bir arkadaşı ona dair, "Harry hakkında konuşmayı sevmiyor. Başını ağrıttığını söylüyor" dedi. Kaynak ayrıca, "Uzlaşma ihtiyacını ve tüm bunları anlıyor ama Harry'nin babasını 'pusuya düşürmesinden' de endişeleniyor" ifadelerini ekledi.