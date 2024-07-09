Prens Harry Amerika'da kendini "yalnız" hissediyor

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

New York Post'un haberine göre, Prens Harry'nin ülkesini özlediği ve eşi Meghan Markle'ı sevmedikleri için artık arkadaşlarını görmediği bildirildi.