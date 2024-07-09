Prens Harry Amerika'da kendini "yalnız" hissediyor

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çiftin arasının bozulduğu iddia edildi.

Prens Harry Amerika'da kendini "yalnız" hissediyor - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

New York Post'un haberine göre, Prens Harry'nin ülkesini özlediği ve eşi Meghan Markle'ı sevmedikleri için artık arkadaşlarını görmediği bildirildi.

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Prens Harry Amerika'da kendini "yalnız" hissediyor - 2

"HARRY ÇOK SIKILDI"

Kraliyet uzmanı Tom Quinn Mirror'a şunları söyledi:

"Harry, arkadaşlarının çoğu Meghan'ı katlanılamaz bulduğu ve Amerika'da onu ziyaret edemediği için çok sıkılmış durumda."

Prens Harry, 42 yaşındaki Meghan ve çocukları Prens Archie (5) ve Prenses Lilibet (3) ile Montecito, Kaliforniya'da yaşıyor.

Prens Harry Amerika'da kendini "yalnız" hissediyor - 3

Prens Harry'nin uzun zamandır arkadaşlarından biri olan Archie'nin vaftiz babası Hugh Grosvenor, geçen ay İngiltere'de evlendi ancak Harry ve Meghan düğüne gitmedi.

Bir kraliyet uzmanı, çiftin partide "kimseyi rahatsız etmemek" için kutlamalara katılmadığını iddia etti. Quinn, Harry'nin arkadaşlarının "Meghan'dan hoşlanmadığını" ve Harry'yi dönüştürdüğü için onu suçladıklarını söyledi.

Prens Harry Amerika'da kendini "yalnız" hissediyor - 4

Harry'nin görüşmediği kardeşi Prens William ise düğüne katılmıştı. Prens Harry son olarak mayıs ayında Invictus Oyunlarının 10'uncu yıl dönümü nedeniyle İngiltere'deydi.

Prens Harry Amerika'da kendini "yalnız" hissediyor - 5

YEMEK PROGRAMI ÇEKİYOR

Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çiftten Markle, yemek programı sunacak.

American Riviera Orchard adında bir marka çıkan yıldız ve eşi Prens Harry, Netflix ile 5 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı. 100 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak, Markle henüz adı açıklanmayan bir yemek programı çekti. "Yemek pişirmenin, bahçeciliğin, eğlencenin ve arkadaşlığın zevklerini kutlayacak" olan yemek programının çekimlerinin tamamlandığı belirtildi.

Daily Mail'e göre yemek programı, en az iki yerde çekildi. İlki, Montecito, California'dan arabayla 10 dakika uzaklıktaki birinci sınıf bir toptan çiçekçi, diğeri ise aktrisin 39 yaşındaki Prens Harry ve çocuklarıyla paylaştığı 11 milyon dolarlık malikaneye sadece üç kilometre uzaklıktaki 5 milyon dolarlık bir mülk.

Prens Harry Amerika'da kendini "yalnız" hissediyor - 6

Öte yandan, kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry ile İngiltere tahtının varisi Prens William, annelerinden miras kalan eve sahip olamayacak.

Mirror'ın haberine göre, Prenses Diana araba kazasında öldüğünde Prens Harry ve Prens William'a annelerinin eşyalarının çoğu miras kaldı, ancak kardeşlerin asla sahip olamayacağı bir şey var.

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te şoförü Henri Paul paparazzilerden kaçarken ölümcül bir kazada hayatını kaybetti. Kazada Henri ve Diana'nın erkek arkadaşı Dodi Fayed de hayatını kaybetti. Prens Harry ve William, annelerinin 13 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını ve mücevherlerinin çoğunu aldılar. Ancak kardeşler, annelerinin çocukluk evi Althorp Estate'i miras olarak almayacak. Mülk, bir aktöre devredilecek.

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