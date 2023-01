Prens Harry: Babam gittiği her yere oyuncak ayısını da götürüyordu

"EN EKSANTRİK HÜKÜMDARLARDAN BİRİ"

Öte yandan The King: The Life of Charles III'ün (Kral: III. Charles'ın Hayatı) yazarı Christopher Andersen da Entertainment Tonight'a Charles'ın "İngiltere'nin sahip olduğu en eksantrik hükümdarlardan biri" olduğunu söylemişti. Andersen, Kral Charles'ın evden uzaktayken hâlâ çocukluktan kalma oyuncak ayısıyla seyahat ettiğini belirtmişti.