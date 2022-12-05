Prens Harry çocuklar için Örümcek Adam kılığına girdi

Çocuklar, Harry'nin videosuna olumlu tepkiler verdi.

Henüz 9 haftalıkken babasını kaybeden 15 yaşındaki Ben O'Donnell da "Prens Harry'nin Örümcek Adam kostümü giymesi harika! Belki bir sonraki Örümcek Adam o olur!" diyerek heyecanını belirtti.

Babasını 2018'de kaybeden 12 yaşındaki Emily Reynolds, "Bizimle aynı deneyimi yaşamış birinin bizi düşünmesi çok hoş. O sadece sempatik olmaya çalışan biri değil. Ebeveynsiz büyümenin ne demek olduğunu bilen birisi" dedi.

Prens Harry, şimdiye kadar annesini kaybetmek ile ilgili basına karşı açık bir duruş sergiledi. 2020’de katıldığı bir etkinlikte Prens, annesini kaybetmenin travmasını aşmak için üç yıldır terapi gördüğünü söylemişti.