Prens Harry eltiler savaşını yazdı: Karım yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu

Prens Harry, ses getiren anı kitabı Spare’de, düğün zamanı eşi Meghan Markle ile ağabeyi Prens William’ın eşi Kate Middleton arasında geçen mesajlaşmayı ifşa etti. Harry, düğüne birkaç gün kala Prenses Kate’in, kızı Prenses Charlotte’ın giyeceği elbise ile ilgili şikayetini Markle’a yazdığını açıkladı.
Harry kitabında şunları yazdı:
“Meg, Kate'ten bir mesaj almış. Görünüşe göre nedimelerin elbiselerinde bir sorun varmış. Değiştirmeye ihtiyaçları vardı. Elbiseler Fransız modasına uygundu, ölçülere göre elle dikildi. Bu yüzden değiştirmeye ihtiyaç duymaları büyük bir şok olmadı. Meg, Kate'e hemen yanıt vermedi. Evet, düğünle ilgili sayısız mesaj vardı ama çoğunlukla babasıyla ilgili kaosla uğraşıyordu. Ertesi sabah Kate'e terzimizin sarayda beklediğini mesaj attı. Onun adı Ajay'dı.”
Harry, Kate Middleton’ın Meghan Markle’a, “Charlotte'un elbisesi çok büyük, çok uzun, çok bol. Evde denediğinde ağladı” dediğini, Markle’ın da yanıt olarak, “Tamam, sana terzinin sabah sekizden beri burada beklediğini söyledim. Kensington Sarayı’nda. Diğer annelerin yaptığı gibi Charlotte'u değiştirmeye götürebilir misin?” ifadesini kullandığını ekledi.
Harry’nin kitabında yazdığına göre Kate Middleton’ın yanıtı, “Hayır, tüm elbiselerin yeniden yapılması gerekiyor” şeklinde oldu.
Harry, olayı şu ifadelerle anlattı:
“Meg, Kate'in şu anda babasıyla ilgili neler olup bittiğinin farkında olup olmadığını sordu. Kate çok iyi bildiğini ama elbiselerin önemli olduğunu söyledi. Ve düğün dört gün sonraydı.”
Kate Middleton’ın yazdığına, Markle’ın, “Evet biliyorum” diye cevap yazdığını söyleyen Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:
“Kate'in Meg'in düğününü planlama şekliyle ilgili başka sorunları vardı. Geline eşlik edecek erkek çocuklar için bir parti falan var mı? Çocuklar mı? Düğündeki çocukların yarısı Kuzey Amerikalı. Daha gelmediler bile.”
Harry, karısı Meghan’ın Prenses Kate’e, “Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Elbise uymuyorsa lütfen Charlotte'u Ajay'e götürün. Bütün gün bekledi” diye yazınca, Kate Middleton’ın sadece “Olur” diye yanıt verdiğini belirtti.
Kitabında, “Kısa süre sonra eve geldim ve Meg’i yerde buldum. Hıçkırarak ağlıyordu” diyen Harry, şöyle yazdı:
“Onu çok üzgün görünce korktum ama bir felaket olduğunu düşünmedim. Geçen haftanın, son ayın, son günün stresinden sonra tabii ki duygular tavan yapıyordu. Dayanılmazdı ama geçiciydi. Kate'in niyeti kötü değildi, dedim ona.”
Olay sonrası ertesi sabah Prenses Kate’in elinde çiçek ve özür mesajı yazan kartla geldiğini söyleyen Harry, “Kendime bu olayın basit bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledim” diye yazdı.
K,tabının tanıtımı için ITV kanalından Tom Bradby’ın programına katılan Harry, ailesini "şeytanla yatağa girmekle" suçlamış ve aileden yapılan ‘sızdırma’ların kendisini bu kitabı yazmaya yönelttiğini açıklamıştı.
38 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesinin, kendisi ve eşi Meghan Markle’ın medyadaki imajına olumlu katkıda bulunacak hiçbir harekette bulunmadığını söylemişti.
“Ben ve ailem hakkında söylenen bir sürü yalandan sonra, öyle bir noktaya geliyor ki, yine ailenin bazı üyeleri ile magazin basını arasındaki ilişkiye geri dönersek, bazı aile üyeleri şeytanla yatağa girmeye karar verdiler” ifadesini kullanmıştı.
Harry, Prens William ve Prenses Kate çiftinin hiçbir zaman Meghan Markle ile iyi gençinmediğini öne sürmüş, ağabeyi ve eşinin, Markle’a engel koyduğundan söz etmişti. Çiftin, karısı Markle’ı “Amerikalı oyuncu, boşanmış ve melez” şeklinde şablona oturttuklarını söylemişti.
Kraliyet üyelerinin, eşi Meghan Markle’ı kötüleyen sayısız kitaba ilham verdiğini söyleyen Harry, ailenin karısı aleyhine malzeme veren sızdırmalara alet olduğunu öne sürmüştü.
Kraliyet ailesinin, kendileriyle çatışan İngiliz basınıyla suç ortağı olduğunu söyleyen Harry,
"En üzücü olan, ailemin bazı üyeleri ve onlar için çalışan insanların mümkün olduğu kadar çok çatışma yaratmak isteyen magazin basını ile suç ortağı olması” ifadesini kullanmıştı.
Anderson Cooper’ın 60 Dakika programına da konuk olan Harry, babası Charles ve ağabeyi William ile konuşmalarını neden aralarında gizli tutmadığı ve kamuoyuna yansıttığı sorusuna Harry, “Bunu ne zaman özel olarak yapmaya çalışsam, bana ve karıma karşı sızıntılar ve haberler çıkıyor. Kraliyet ailesinin mottosu ‘asla şikayet etme, asla açıklama yapma'dır. Ama bu sadece bir slogan. Ve gerçekten tutmuyor” yanıtını vermişti.