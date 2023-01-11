Prens Harry eltiler savaşını yazdı: Karım yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu

DÜĞÜNDEN DÖRT GÜN ÖNCE ELTİ KRİZİ

Harry, olayı şu ifadelerle anlattı:



“Meg, Kate'in şu anda babasıyla ilgili neler olup bittiğinin farkında olup olmadığını sordu. Kate çok iyi bildiğini ama elbiselerin önemli olduğunu söyledi. Ve düğün dört gün sonraydı.”

Kate Middleton’ın yazdığına, Markle’ın, “Evet biliyorum” diye cevap yazdığını söyleyen Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:



“Kate'in Meg'in düğününü planlama şekliyle ilgili başka sorunları vardı. Geline eşlik edecek erkek çocuklar için bir parti falan var mı? Çocuklar mı? Düğündeki çocukların yarısı Kuzey Amerikalı. Daha gelmediler bile.”