Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı

Yeni yayınlanan "The Real Crown" adlı belgeselde, Kraliçe Elizabeth'in hayattayken torunlarının Afganistan'da savaşmasını bir "görev" olarak gördüğü, ancak torunları William ve Harry arasında bir tercih yaptığı anlatıldı.

ITVX'de yayınlanan belgeselde eski bir ordu mensubu olan General Mike Jackson, Kraliçe'nin, "Torunlarım benim askerlerim, dolayısıyla görevlerini yapmak zorundalar" dediğini söyledi.