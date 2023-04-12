Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı

Yeni yayınlanan "The Real Crown" adlı belgeselde, Kraliçe Elizabeth'in hayattayken torunlarının Afganistan'da savaşmasını bir "görev" olarak gördüğü, ancak torunları William ve Harry arasında bir tercih yaptığı anlatıldı.
ITVX'de yayınlanan belgeselde eski bir ordu mensubu olan General Mike Jackson, Kraliçe'nin, "Torunlarım benim askerlerim, dolayısıyla görevlerini yapmak zorundalar" dediğini söyledi.
Jackson, şimdi 41 yaşında olan Prens William'ın "tahtın varisi olduğunu, dolayısıyla savaşa gitmesinin büyük bir risk olduğunu" anlattı.
Ancak 38 yaşındaki Prens Harry daha genç olduğu için "riskin kabul edebilir" olduğu düşünüldü.
Harry, tıpkı kitabına verdiği isim gibi, ağabeyinin "yedeğiydi".
İngiliz Ordu Vakfı Başkanı Mark Cann de belgeselde konuşan isimlerden biriydi. Cann, William'ın da savaşa gitmek istediğini söyleyerek, "William çok istekliydi. Su götürmez gerçek" dedi. Ancak William'ın savaşa gitmesinin engellendiğini belirtti.
Sussex Dükü Harry, 2007 ile 2008 yılları arasında ve 2012 ile 2013 yılları arasında iki kez Afganistan'a gitti. 2006'da 44 haftalık bir askeri eğitim gördü. Aynı yıl William ordu subayı oldu ve 2009'da hem Hava Kuvvetleri'ne hem de Deniz Kuvvetleri'ne katıldı.
Harry, askerlik kariyerini Spare (Yedek) adını verdiği, çok ses getiren anı kitabında anlattı. 25 Taliban'ı öldürdüğünü ve "bundan utanç duymadığını" söyleyen Harry, bu itirafıyla tepki topladı.
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı" ifadelerini kullandı.
Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganların "işgal suçlarını" unutmayacağını belirterek, "Böylesi suçlar sadece bir ülkeyle sınırlı değildir. Afganistan'a saldıran her ülkenin buna benzer hikayeleri var" değerlendirmesinde bulundu.