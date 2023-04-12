Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı

Kraliçe Elizabeth'in hayattayken Prens William ve Prens Harry kardeşlerin Afganistan'da savaşmalarını istediğini, ancak sadece Harry'nin gitmesine izin verildiği ortaya çıktı. Çünkü Harry, tıpkı kitabına verdiği isim gibi, ağabeyinin "yedeğiydi".

Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı - 1

Yeni yayınlanan "The Real Crown" adlı belgeselde, Kraliçe Elizabeth'in hayattayken torunlarının Afganistan'da savaşmasını bir "görev" olarak gördüğü, ancak torunları William ve Harry arasında bir tercih yaptığı anlatıldı.

ITVX'de yayınlanan belgeselde eski bir ordu mensubu olan General Mike Jackson, Kraliçe'nin, "Torunlarım benim askerlerim, dolayısıyla görevlerini yapmak zorundalar" dediğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı - 2

AĞABEYİ İÇİN SAVAŞ RİSKLİYDİ

Jackson, şimdi 41 yaşında olan Prens William'ın "tahtın varisi olduğunu, dolayısıyla savaşa gitmesinin büyük bir risk olduğunu" anlattı.
Ancak 38 yaşındaki Prens Harry daha genç olduğu için "riskin kabul edebilir" olduğu düşünüldü.

Harry, tıpkı kitabına verdiği isim gibi, ağabeyinin "yedeğiydi".

Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı - 3

İngiliz Ordu Vakfı Başkanı Mark Cann de belgeselde konuşan isimlerden biriydi. Cann, William'ın da savaşa gitmek istediğini söyleyerek, "William çok istekliydi. Su götürmez gerçek" dedi. Ancak William'ın savaşa gitmesinin engellendiğini belirtti.

Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı - 4

WILLIAM SUBAY OLDU

Sussex Dükü Harry, 2007 ile 2008 yılları arasında ve 2012 ile 2013 yılları arasında iki kez Afganistan'a gitti. 2006'da 44 haftalık bir askeri eğitim gördü. Aynı yıl William ordu subayı oldu ve 2009'da hem Hava Kuvvetleri'ne hem de Deniz Kuvvetleri'ne katıldı.

Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı - 5

"25 TALİBAN'I ÖLDÜRDÜM"

Harry, askerlik kariyerini Spare (Yedek) adını verdiği, çok ses getiren anı kitabında anlattı. 25 Taliban'ı öldürdüğünü ve "bundan utanç duymadığını" söyleyen Harry, bu itirafıyla tepki topladı.

Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı - 6

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı" ifadelerini kullandı.

Prens Harry gerçekten ağabeyinin "yedeği" çıktı - 7

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganların "işgal suçlarını" unutmayacağını belirterek, "Böylesi suçlar sadece bir ülkeyle sınırlı değildir. Afganistan'a saldıran her ülkenin buna benzer hikayeleri var" değerlendirmesinde bulundu.

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