Prens Harry için Kraliyet ailesinden ayrılmak istediğini söylemek kolay olmadı

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselin son üç bölümü de yayınlandı. Yayınlanan bölümlerde Prens Harry, babası Kral Charles, ağabeyi Prens William ve Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gergin konuşmayı anlattı.
Prens Harry, ailesi ile kraliyetten ayrılma konusunu konuştuğu anların detaylarını dile getirdi. Kendisi ve eşi Markle’ın Kraliçe’ye destek vermeye devam edeceğini ama aynı zamanda kendi işlerine yönelmek istediklerini belirten Prens Harry, bu konuşmanın tartışmaya açık olmadığını ağabeyinin tepkisini görünce anladığını söyledi.
Prens Harry “Ağabeyim Prens William'ın bana bağırdığı anlar korkunçtu. Babamın dile getirdiği şeyler hiç doğru değildi ve büyükannem (Kraliçe Elizabeth) sessizce oturmuş, anlattıklarımı sindirmeye çalışıyordu” ifadelerini kulandı.
Hem kraliyet ailesinde kalıp hem de özel bir hayat yaşamak istediklerini belirten Prens Harry, karşılaştığı tepkilerden dolayı üzüntü duysa da özellikle Kraliçe Elizabeth’in misyonu nedeniyle otoriterlerden birtakım tavsiyeler alması gerektiğine hak verdiğini belirtti.
Belgeselin son üç bölümü aynı zamanda çiftin 2018 yılındaki düğünlerinde yaşadığı zorlukları, Markle’ın kötüye giden akıl sağlığını ve düşük yaptığı anları konu alıyor.
Belgesellerinde kraliyeti suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry ikilisine İngiltere'de tepki büyük gelmişti. Halkın büyük bir kısmı, çiftin kraliyet unvanlarının alınmasını isterken, üst düzey siyasi isimler taç giyme töreninden uzak durmalarını istedi.
Prens Harry ve Meghan Markle'ı, Kral Charles’ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine katılmamaya çağıran isimler arasında eski bir bakan da yer alıyor. Büyük tepki çeken belgesel dizinin dijital platformda yayınlanmasının ardından İngiliz basını, halkın yaklaşık yarısının çiftin Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarının ellerinden alınmasını istediğini yazdı.
Halkın yüzde 42’si, Harry'nin artık taht sırasından çıkarılması gerektiğine inanıyor. Prens Harry, şu anda, ağabeyi Prens William ile onu çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’in ardından tahtın beşinci varisi konumunda.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meghan Markle ve Prens Harry, Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü'nü aldı. Önceki gün New York’ta düzenlenen 2022 Ripple of Hope (Umut Dalgası) Galası’nda boy gösteren çift, kırmızı halıda el ele kameraların karşısına geçti.
Robert F. Kennedy İnsan Hakları Derneği tarafından verilen ödül için Sussex çiftinin yanında, derneği yöneten Kerry Kennedy (63) de hazır bulundu.
Sosyal değişime bağlılık sergileyen ve eşitliği, adaleti, insan haklarını korumak ve ilerletmek için çalışan; hükümet, iş dünyası ve eğlence sektörlerinden örnek isimlerin onurlandırıldığı törenin en dikkat çeken isimleri Meghan Markle ve Prens Harry ikilisi oldu.
Meghan Markle, törene Louis Vuitton imzalı beyaz bir elbiseyle katıldı. İngiliz basınında Markle’ın stili, Kate Middleton, geçtiğimiz günlerde eşi Prens William ile ABD ziyaretinde, Earthshot Ödülleri’nde giydiği yeşil elbisesine benzetildi.
İngiliz kraliyetinden ayrılarak ABD’ye taşınan ünlü çift, ‘monarşideki yapısal ırkçılığa karşı karhamanca duruşları’ gerekçesiyle insan hakları ödülüne layık görüldü.Çift, galada sahneye çıkarak Kerry Kennedy ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi esnasında ikilinin neşeli kahkaları dikkat çekti.