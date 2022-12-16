Prens Harry için Kraliyet ailesinden ayrılmak istediğini söylemek kolay olmadı

Sosyal değişime bağlılık sergileyen ve eşitliği, adaleti, insan haklarını korumak ve ilerletmek için çalışan; hükümet, iş dünyası ve eğlence sektörlerinden örnek isimlerin onurlandırıldığı törenin en dikkat çeken isimleri Meghan Markle ve Prens Harry ikilisi oldu.