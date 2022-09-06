Prens Harry ile Meghan Markle yeniden İngiltere'de

Haberler | 06.09.2022 - 10:25 - Son Güncelleme : 06.09.2022 - 10:26
Sarayı terk edip ABD'ye yerleşen Prens Harry (38) ve Meghan Markle (41) çifti İngiltere'ye gitti.
Markle, One Young World isimli zirvenin açılış konuşmasını yaptı. İngiliz basını Markle'ın yedi dakikalık cinsiyet eşitsizliği konuşmasında kendinden tam 54 kez bahsettiğini yazdı.
Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği etkinlik mekanı dışında ise protestocular "Sahte kraliyet" sloganı attı.
Kraliyetin sağladığı koruma ayrıcalığını kaybeden çifti özel bir güvenlik ekibi korudu.
Son olarak geçtiğimiz aylarda iki yılın ardından Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile töreni için İngiltere'ye giden çift, Ingiltere'de yaşarken kaldıkları Frogmore konutuna elektrikli bir ciple seyahat etti.
Öte yandan Harry'nin ağabeyi Prens William (40) ve eşi Düşes Kate de (40) çifte yaklaşık 1 km mesafedeki konutta yaşıyor. Ancak araları açık olan ve Meghan'ın kendisini dışlamakla suçladığı Kate'le bir araya gelmeyecekleri bildirildi.