Prens Harry ile Meghan Markle yeniden İngiltere'de

Öte yandan Harry'nin ağabeyi Prens William (40) ve eşi Düşes Kate de (40) çifte yaklaşık 1 km mesafedeki konutta yaşıyor. Ancak araları açık olan ve Meghan'ın kendisini dışlamakla suçladığı Kate'le bir araya gelmeyecekleri bildirildi.