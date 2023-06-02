Prens Harry ile Meghan Markle'dan yeni karar: Sessiz kalacaklar

Birkaç yıl önce İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle geri adım attı. Kraliyet ailesi ile araları açık olan ünlü çift, iddialara göre artık sessiz kalacak.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan yeni karar: Sessiz kalacaklar - 1

Son dönemde ailesi ve özel hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündemden düşmeyen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle  hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry ile Meghan Markle'dan yeni karar: Sessiz kalacaklar - 2

"GERİ PLANDA DURACAKLAR" İDDİASI

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde geçirdikleri üç yıllık yaşamlarına dair kitap yazan, belgesel çeken ve röportaj üstüne röportaj veren ünlü çiftin, artık içerik üretmeyeceği, Kraliyet Ailesi’yle ilgili röportaj vermeyeceği ve geri planda duracakları öne sürüldü.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan yeni karar: Sessiz kalacaklar - 3

İddiaya göre; bu karar, 2021’de Oprah Winfrey ile yaptıkları bomba gibi röportajın, geçen yıl yayınlanan “Harry & Meghan” adlı altı bölümlük bir Netflix belgesel dizisinin ve Prens’in her şeyi anlatan anı kitabı “Spare”in (Yedek) ardından geldi.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan yeni karar: Sessiz kalacaklar - 4

"HAYATLARININ O DÖNEMİ SONA ERDİ"

Artık gözlerden uzak kalmayı tercih edecekleri iddia edilen çift için Sun’a konuşan bir kaynak, “Hayatlarının o dönemi sona erdi, ikisinin söyleyecek hiçbir şeyi kalmadı” dedi.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan yeni karar: Sessiz kalacaklar - 5

Prens Harry ile Meghan Markle, ilk çocukları Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya taşınmıştı. Kraliyet görevlerini bırakan ikili, daha sonra da ABD'ye taşınmıştı.

Çiftin ABD'de bir çocuğu daha olmuştu. İkili, kızlarına Lilibet adını vermişti.

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