Prens Harry ile Meghan Markle'dan yeni karar: Sessiz kalacaklar

Son dönemde ailesi ve özel hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündemden düşmeyen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde geçirdikleri üç yıllık yaşamlarına dair kitap yazan, belgesel çeken ve röportaj üstüne röportaj veren ünlü çiftin, artık içerik üretmeyeceği, Kraliyet Ailesi’yle ilgili röportaj vermeyeceği ve geri planda duracakları öne sürüldü.
İddiaya göre; bu karar, 2021’de Oprah Winfrey ile yaptıkları bomba gibi röportajın, geçen yıl yayınlanan “Harry & Meghan” adlı altı bölümlük bir Netflix belgesel dizisinin ve Prens’in her şeyi anlatan anı kitabı “Spare”in (Yedek) ardından geldi.
Artık gözlerden uzak kalmayı tercih edecekleri iddia edilen çift için Sun’a konuşan bir kaynak, “Hayatlarının o dönemi sona erdi, ikisinin söyleyecek hiçbir şeyi kalmadı” dedi.
Prens Harry ile Meghan Markle, ilk çocukları Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya taşınmıştı. Kraliyet görevlerini bırakan ikili, daha sonra da ABD'ye taşınmıştı.
Çiftin ABD'de bir çocuğu daha olmuştu. İkili, kızlarına Lilibet adını vermişti.