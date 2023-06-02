Prens Harry ile Meghan Markle'dan yeni karar: Sessiz kalacaklar

İddiaya göre; bu karar, 2021’de Oprah Winfrey ile yaptıkları bomba gibi röportajın, geçen yıl yayınlanan “Harry & Meghan” adlı altı bölümlük bir Netflix belgesel dizisinin ve Prens’in her şeyi anlatan anı kitabı “Spare”in (Yedek) ardından geldi.