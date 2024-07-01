Prens Harry ile Prens William annelerinin mirasından mahrum kalacak

Prens Harry ve Prens William, anneleri Prenses Diana'nın çocukluğunun geçtiği evin sahibi olamayacak.

Prens Harry ile Prens William annelerinin mirasından mahrum kalacak - 1

Kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry ile İngiltere tahtının varisi Prens William, annelerinden miras kalan eve sahip olamayacak.

Mirror'ın haberine göre, Prenses Diana araba kazasında öldüğünde Prens Harry ve Prens William'a annelerinin eşyalarının çoğu miras kaldı, ancak kardeşlerin asla sahip olamayacağı bir şey var.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry ile Prens William annelerinin mirasından mahrum kalacak - 2

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te şoförü Henri Paul paparazzilerden kaçarken ölümcül bir kazada hayatını kaybetti. Kazada Henri ve Diana'nın erkek arkadaşı Dodi Fayed de hayatını kaybetti.

Prens Harry ve William, annelerinin 13 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını ve mücevherlerinin çoğunu aldılar. Ancak kardeşler, annelerinin çocukluk evi Althorp Estate'i miras olarak almayacak. Mülk, bir aktöre devredilecek.

Prens Harry ile Prens William annelerinin mirasından mahrum kalacak - 3

YEĞENİNE MİRAS KALDI

1508 yılından beri Spencer ailesine ait olan mülk, Prens Harry ve William'ın kuzeni Louis Spencer'a miras kalacak. Louis, Diana'nın erkek kardeşi Earl Charles Spencer'ın oğlu.

Althorp Malikanesi, Prenses Diana'nın büyüdüğü ve aynı zamanda toprağa verildiği yerdir. Devasa malikane her yaz kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Prens Harry ile Prens William annelerinin mirasından mahrum kalacak - 4

OYUNCULUK YAPIYOR

Louis, oyunculuk kariyerine Londra'nın Chiswick kentindeki bir drama okulunda başlamadan önce Edinburgh Üniversitesi'nde okudu. Şu anda Tavistock Wood yetenek ajansı tarafından temsil ediliyor.

Bir kaynak daha önce The Telegraph'a "Çok yetenekli bir oyuncu ve bence harika bir aktör olacak. Ondan hoşlanırsınız. Çok sade, samimi ve terbiyeli birii nazik ve uzun boylu da" diye konuşmuştu.

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