Prens Harry ile Prens William annelerinin mirasından mahrum kalacak

OYUNCULUK YAPIYOR

Louis, oyunculuk kariyerine Londra'nın Chiswick kentindeki bir drama okulunda başlamadan önce Edinburgh Üniversitesi'nde okudu. Şu anda Tavistock Wood yetenek ajansı tarafından temsil ediliyor.

Bir kaynak daha önce The Telegraph'a "Çok yetenekli bir oyuncu ve bence harika bir aktör olacak. Ondan hoşlanırsınız. Çok sade, samimi ve terbiyeli birii nazik ve uzun boylu da" diye konuşmuştu.