Prens Harry ile Prens William annelerinin mirasından mahrum kalacak
Prens Harry ve Prens William, anneleri Prenses Diana'nın çocukluğunun geçtiği evin sahibi olamayacak.
Kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry ile İngiltere tahtının varisi Prens William, annelerinden miras kalan eve sahip olamayacak.
Mirror'ın haberine göre, Prenses Diana araba kazasında öldüğünde Prens Harry ve Prens William'a annelerinin eşyalarının çoğu miras kaldı, ancak kardeşlerin asla sahip olamayacağı bir şey var.